WC 2026: İngiltere Milli Takımı Hırvatistan'ı Azimle Mağlup Etti

·42·Spor
WC 2026: İngiltere Milli Takımı Hırvatistan'ı Azimle Mağlup Etti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın "L" grubu kapsamında İngiltere ve Hırvatistan milli takımları karşı karşıya geldi. Thomas Tuchel yönetimindeki "Three Lions", turnuvaya güvenli ve gollü bir galibiyetle başlayarak rakiplerini 4-2 mağlup etti. Bu mücadele, İngilizlerin hücum gücünü sergilerken, savunmadaki bazı sorunları da ortaya çıkardı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Karşılaşma İngiltere için başarılı başladı. Noni Madueke'nin ceza sahası içinde Luka Modric tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı kararı verdi. Harry Kane tarafından kullanılan ilk vuruşu Dominik Livakovic kurtarmayı başardı, ancak kural ihlali nedeniyle tekrarlanan penaltıda Bayern forveti bu kez yanılmadı ve skoru açtı.

Hırvatistan milli takımı kolayca pes etmek istemedi. Martin Baturina, yaklaşık 20 metreden Jordan Pickford'un kalesinin üst köşesini hedefleyerek durumu eşitledi. Altı dakika sonra, Declan Rice'ın kullandığı kornerde Harry Kane kafa vuruşuyla dublesini tamamladı. Ancak ilk yarının son saniyelerinde Petar Musa harika bir vuruşla skoru yeniden beraberliğe getirdi.

Jude Bellingham ve ikinci yarıdaki üstünlük

İkinci yarının başlamasıyla birlikte İngiltere yeniden öne geçti. Jude Bellingham, Elliot Anderson'ın pası sonrası ceza sahasına sızarak Dominik Livakovic'in kalesinin alt köşesini vurdu. Bu gol maçın kırılma noktası oldu ve İngilizlerin oyun kontrolünü tamamen ele almasını sağladı.

Thomas Tuchel'in devre arasında verdiği talimatlar meyvesini verdi. Jude Bellingham ve Declan Rice rakip kaleye tehlike yaratmaya devam etti. Manchester City savunmacısı Nico O'Reilly ve Anthony Gordon da gol için uygun fırsatlar yakaladı, ancak Hırvat kaleci ustalığını konuşturarak takımını kesin gollerden kurtardı.

Maça son noktayı yedek kulübesinden gelen Marcus Rashford koydu. Bukayo Saka'nın gönderdiği topu Marcus Rashford kalenin uzak köşesine göndererek skoru 4-2'ye getirdi. Goal.com'un aktardığına göre, galibiyet alınmış olsa da İngiltere savunmasındaki boşluklar Thomas Tuchel için ciddi bir düşünce sebebi olmalı.

Böylece İngiltere milli takımı Dünya Kupası'na üç puanla başladı. Harry Kane "Altın Ayakkabı" iddiasını başlatırken, Jude Bellingham takımın gerçek lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hırvatistan ise mağlubiyete rağmen onurlu bir oyun sergiledi ve gruptaki sonraki maçlarda durumu düzeltmeye çalışacak.

EnglandCroatiaWC 2026Harry KaneJude Bellingham
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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