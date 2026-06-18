Harry Kane, Hırvatistan Maçının En İyi Oyuncusu Seçildi

Kuzey Amerika sahalarında başlayan 2026 Dünya Kupası, ilk günlerinden itibaren taraftarlara gerçek bir gol şovu ve unutulmaz anlar sunuyor. Turnuvanın L Grubu 1. turunda İngiltere ve Hırvatistan milli takımları arasında oynanan karşılaşma futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İngilizlerin 4-2'lik net ve görkemli galibiyetiyle sonuçlanan bu heyecan dolu mücadelenin ardından, maçın en etkili ve anlamlı performansını sergileyen başrol oyuncusu resmen açıklandı.

İngiltere milli takım kaptanı ve hücum hattının lideri Harry Kane, bu büyük çarpışmanın "maçın adamı" (Man of the Match) seçildi.

Harry Kane'in dublesi ve rekorları kırmaya devam eden "gol makinesi"

Tecrübeli forvet, Hırvatistan milli takımına karşı oynanan maçta üst düzey bir golcü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Maç boyunca rakip savunmacılara nefes aldırmayan Harry Kane, bu mücadelede iki gol (duble) atmayı başardı. Önce rakip kaleye verilen penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru açan Kane, daha sonra kanattan gelen topu şık bir kafa vuruşuyla Hırvatistan ağlarına göndererek takımının başarısını perçinledi.

Aşağıdaki resmi spor tablosu aracılığıyla İngiltere milli takımının golcüsü Harry Kane'in tarihi istatistiklerini ve L Grubu'ndaki gelecek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Maçtaki konumu Hırvatistan'a atılan goller Milli takımdaki toplam golleri İngiltere'nin sıradaki maç takvimi • Maçın en iyisi

• Takım kaptanı ve lideri

• Üst düzey forvet • 1. gol: Penaltıdan kesin vuruş

• 2. gol: Şık bir kafa vuruşu

• Sonuç: Kritik duble • Toplam gol sayısı: 81 gol

• İngiltere tarihinin mutlak rekor sahibi ve en golcü ismi! • 2. tur: Gana milli takımına karşı

• 3. tur: Panama milli takımına karşı

"Üç Aslanlar"nın şampiyonluk yürüyüşü başladı

Böylece futbolun anavatanı temsilcileri, prestijli "Mundial" katılımına çok şık ve güvenli bir galibiyetle başladılar. Bilgi olarak şunu belirtmek gerekir ki, bu maçtaki iki golünden sonra Harry Kane, İngiltere milli formasıyla attığı toplam gol sayısını tam 81'e ulaştırdı ve rekorunu daha da güçlendirdi.

İlk turdaki başarının ardından İngilizler grupta net bir liderlik konumuna yükseldi. Şimdi Gareth Southgate'in öğrencileri, turnuvanın 2. turunda Panama'yı son saniyelerde mağlup eden güçlü Gana milli takımına karşı sahaya çıkacaklar. Grup aşamasının finalindeki 3. turda ise İngiltere milli takımı Panama temsilcileriyle güçlerini çarpıştıracak. Taraftarlar bu maçlarda da Kane'den yeni goller ve rekorlar bekliyor.

Zamin spor yorumcularının değerlendirmesi: Harry Kane'in 2026 Dünya Kupası'na bu kadar yüksek bir notla başlaması, İngiltere'nin ana kupa için en güçlü adaylardan biri olduğunu açıkça gösteriyor. Sahada hem gerçek bir kaptan hem de soğukkanlı bir bitirici olarak hareket eden Kane, İngilizleri uzun zamandır beklenen altın madalyaya taşıyabilir. İngiliz futbolseverleri bu güzel galibiyet ve Harry'nin tarihi başarısı nedeniyle tebrik ederiz!

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