Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, tüm Özbek halkı ve yerel spor tutkunları için tarihe geçen bir gün olarak kaydedildi. Turnuvanın K grubunda yer alan Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında Güney Amerika'nın güçlü temsilcilerinden biri olan Kolombiya Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu anlara ve sert mücadelelere sahne olan bu tarihi çıkış maçında, "beyaz kurtlar" deneyimli rakiplerine karşı onurlu bir mücadele sergileseler de, sonuçta üzücü bir mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldılar — 1:3.

İlk yarıdaki gol ve Abbosbek Fayzullayev'in tarihi başarısı

Karşılaşma, beklendiği gibi her iki takımın temkinli ancak aynı zamanda şiddetli saldırılarıyla başladı. Kolombiyalılar oyunun kontrolünü ellerine almaya çalışırken, hemşehrilerimiz disiplinli bir savunma ve hızlı karşı ataklarla yanıt verdiler. Ancak, ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala, yani 41. dakikada rakiplerin yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın ustaca pası sonrası Daniel Munoz ağlarımızı sarsarak skoru açtı. Böylece ilk yarı, Kolombiyalıların küçük bir üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hemşehrilerimiz oldukça aktif ve şevkli başladılar. Art arda düzenlenen ataklar kısa sürede meyvesini verdi. Mücadelenin 60. dakikasında milli takım kaptanımız Eldor Shomurodov'un rakip kaleye gönderdiği sert şutun kaleciden dönen topunu, genç ve yetenekli orta saha oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev boş kaleye isabetle gönderdi — 1:1! Sevindirici olan şu ki, bu gol Özbekistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti ve Fayzullayev tarihi golün sahibi oldu.

K grubunun 1. turunda yer alan bu tarihi maçın nihai sonucunu, gol atanları ve dakikalarıyla birlikte aşağıdaki resmi spor tablosundan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Maç Durumu Özbekistan'ın golü Kolombiya'nın golleri K grubundaki güncel durum • Turnuva: DK-2026

• Grup aşaması: 1. tur maçı

• Final skoru: Özbekistan 1:3 Kolombiya

• Not: Milli takımımızın tarihi çıkışı! • Abbosbek Fayzullayev: 60. dakika (1:1).



• Tarihteki ilk gol! • Daniel Munoz: 41. dakika (0:1)

• Luis Diaz: 65. dakika (1:2)

• Jaminton Sampaz: Son dakikalarda (1:3). • Kolombiya: 3 puan (Lider)

• Portekiz: 1 puan

• Kongo DR: 1 puan

• Özbekistan: 0 puan

Rakibin güçlü baskısı ve gruptaki mevcut durum

Maalesef, stadyumdaki sevincimiz uzun sürmedi. Denge sağlandıktan sonra Kolombiya Milli Takımı tüm gücüyle ileri atıldı ve temsilcilerimizin kalesi önünde yoğun bir baskı (pressing) kurdu. Sonuç olarak, sadece beş dakika sonra, yani 65. dakikada becerikli Luis Diaz, savunmacılarımızı geride bırakarak takımını yeniden öne geçirdi — 1:2.

Maçın geri kalan süresinde temsilcilerimiz skoru eşitlemek için ne kadar çabalasa da, rakibin deneyimli oyuncusu Jaminton Sampaz da fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlarımıza gönderdi ve maça son noktayı koydu — 1:3.

Böylece Fabio Cannavaro yönetimindeki "beyaz kurtlar", dünyanın en büyük futbol forumundaki katılımlarına şanssız bir başlangıç yaptılar. Şu anda K grubunda Nestor Lorenzo yönetimindeki Kolombiya Milli Takımı 3 puanla tek lider konumunda. İlk turda Portekiz ve Kongo DR milli takımları berabere (1:1) kaldığı için, temsilcilerimizin sonraki turlarda durumu düzeltme ve play-off bileti için mücadele etme şansı hala yüksek görülüyor.

Zamin spor yorumcularının son notu: İlk maçtaki mağlubiyete rağmen, gençlerimiz dünya devlerine karşı korkusuzca, açık bir futbol oynayabileceklerini gösterdiler. Özellikle Abbosbek Fayzullayev tarafından atılan tarihi gol hepimize umut ve sonsuz gurur verdi. Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin yapılan hatalardan doğru dersler çıkararak, sonraki turlarda halkımızın beklediği galibiyetleri sunacaklarına inanıyoruz. Başını dik tut Özbekistan! Sana güveniyoruz!

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