2026 Dünya Kupası'nın ilk günleri, beklenmedik sonuçların yanı sıra dünya yıldızları etrafında hararetli tartışmaları da beraberinde getirdi. Turnuvanın K Grubu 1. turunda oynanan Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki karşılaşmada (1:1), Avrupa devi beklenmedik bir şekilde galibiyeti kaçırdı. Bu sonuç futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, maçın merkezindeki efsanevi forvet Cristiano Ronaldo'nun performansı basın ve taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dünya futbol tarihinde altı farklı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçen 41 yaşındaki takım kaptanı, maça ilk 11'de başladı ve hakemin son düdüğüne kadar sahada mücadele etti. Ancak ünlü golcü bu kez takımını ileriye taşıyamadı ve etkisiz oyunu nedeniyle birçok prestijli spor yayını ve analizci tarafından maçın "en kötü oyuncusu" seçildi.

Roberto Martinez: "Cristiano'yı yaşına göre değerlendirmiyoruz"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'e, özellikle Ronaldo'nun fiziksel durumu ve gelecek maçlarda ona ne kadar güvenileceği konusunda hassas sorular yöneltti. Deneyimli teknik adam, kaptanına tam destek verdi:

— Cristiano bugün sahada 90 dakika boyunca tam performans sergiledi. Toparlanmak için yeterli vaktimiz var; bir sonraki maçımız üç gün sonra değil, tam altı gün sonra. Bu nedenle genel taktik yaklaşımımız ve planlarımız değişmeyecek. Şu aşamada bizim için en temel ve öncelikli görev, takımdaki tüm futbolcuların fiziksel durumunu en üst (pik) seviyede tutmaktır. Ronaldo'yu pasaportundaki yaşına göre değerlendirmiyoruz; bizim için saha içindeki ve soyunma odasındaki genel etkisi, takımı motive edebilme yeteneği temel kriterdir, diye belirtti Martinez.

Aşağıdaki resmi spor takvimi ve inceleme aracılığıyla Portekiz milli takımının gelecek planlarını ve Özbekistan milli takımı ile oynanacak tarihi maçın detaylarını öğrenebilirsiniz:

Gelecek maçın durumu Maç başlama saati Portekiz'in hedefi Özbekistan milli takımı için durum • Maç: Portekiz – Özbekistan

• Turnuva: DK-2026, K Grubu, 2. Tur

• Tarih: 23 Haziran (Salı) • Taşkent saati ile: 20:00



• Taraftarlar için en uygun zaman! • İlk turdaki başarısızlığı telafi etmek.

• Ronaldo'nun eleştirilere cevap vermesi. • Gruptan çıkma yolundaki en önemli fırsat.

• Ronaldo ve takımını durdurma görevi.

Sıradaki mücadele — Özbekistan milli takımına karşı!

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Portekiz'in hocası Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine karşı oynanacak maçta da Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'e dahil etmeyi planladığı görülüyor. İlk turda Kolombiya'ya karşı acı bir mağlubiyet alan temsilcilerimiz için bu maç, grup kaderini belirleyecek bir ölüm kalım savaşına dönüşecek. İlk turda yara alan "Avrupa Aslanları"nın tüm hırslarını bizden çıkarmaya çalışması doğal, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin onları durdurabileceğini pratikte gösterdi.

Milyonlarca vatandaşımızın heyecanla beklediği tarihi ve heyecan verici Portekiz — Özbekistan karşılaşması bu yılın 23 Haziran günü oynanacak. Futbolseverler için sevindirici olan nokta, bu süper karşılaşmanın başlangıcının Taşkent saati ile tam saat 20:00'ye planlanmış olmasıdır.

Zamin spor yorumcularının son notu: Ronaldo'nun eleştirilerin odağında olması ve Portekiz'in ilk turda puan kaybetmesi, onları ikinci maçta daha tehlikeli bir rakip haline getiriyor. Ancak Fabio Cannavaro'nun öğrencileri ve savunmacımız Abdukodir Husanov, bu maçta 41 yaşındaki efsaneyi tamamen etkisiz hale getirebilir. 23 Haziran akşamı tüm Özbekistan ekran başına kilitlenecek. Çocuklarımıza tarihi mücadelede büyük zaferler dileriz!

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