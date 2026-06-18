K Grubu 1. Tur Maçları Tamamlandı, Puan Durumu Şekillendi

·49·Spor
K Grubu 1. Tur Maçları Tamamlandı, Puan Durumu Şekillendi

Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri, ilk günlerden itibaren beklenmedik sonuçlar ve kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı bu prestijli Mundial'de, milyonlarca vatandaşımızın odak noktasında olan K grubunda 1. tur karşılaşmaları resmen sona erdi. Gruptaki ilk maçların ardından takımların puan durumundaki başlangıç sıralamaları ve puan dağılımı belli oldu.

Milli takımımız için başlangıç şanssız olsa da, gruptaki genel durum ve rakiplerin puan kaybetmesi, temsilcilerimizin bir üst tura çıkma şansının hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Kolombiya lider, Portekiz ise beklenmedik şekilde puan kaybetti

Bu gruptaki ilk sürpriz sonuç, Avrupa devinin yer aldığı maçta yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olan Portekiz milli takımı, Afrika temsilcisi Kongo DR ile oynadığı zorlu mücadelede galibiyeti kaçırdı ve karşılaşma çekişmeli bir 1:1 skorla beraberlikle sonuçlandı.

Grubun ikinci maçında ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkan Özbekistan milli takımı, Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya karşısında mücadele etti. Temsilcilerimiz sahada onurlu bir mücadele sergileyip Abbosbek Fayzullayev'in golüyle tarihi bir sonuç yakalasa da, sonunda tecrübe konuştu ve "Beyaz Kurtlar" 1:3 skorla mağlubiyet yaşadı.

Aşağıdaki özel spor tablosu aracılığıyla K grubunun 1. tur sonrası resmi puan durumunu ve milli takımların sıralamalarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra

Milli Takımlar

Averaj

Toplam Puan

Güncel Durum ve Statü

1. Sıra

Kolombiya

• 3 : 1 (+2)

3 puan

• Grubun tek lideri

2. Sıra

Portekiz

• 1 : 1 (0)

1 puan

• Kongo DR ile 2. ve 3. sıraları paylaşıyor

3. Sıra

Kongo DR

• 1 : 1 (0)

1 puan

• Portekiz ile aynı istatistiklerde

4. Sıra

Özbekistan

• 1 : 3 (-2)

0 puan

• İlk tur sonrası outsider, ancak şans devam ediyor

Milli takımımızın sonraki planları neler?

Böylece, ilk tur mücadelelerinin ardından rakibini mağlup eden Nestor Lorenzo yönetimindeki Kolombiya milli takımı, 3 puanla grubun net lideri oldu. Ronaldo önderliğindeki Portekiz ve Kongo DR milli takımları ise birer puanla sonraki sıraları işgal ediyor. Temsilcilerimiz ise henüz puan alamadıkları için dördüncü sırada yer aldılar.

Ancak bu, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Önümüzde hala çok kritik ve heyecanlı iki maç daha var. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, 2. turda Portekiz milli takımına karşı yeşil sahaya çıkacaklar. Bu maçtaki olumlu bir sonuç, temsilcilerimizi yeniden yarışa döndürecektir.

Zamin spor yorumcularının son notu:

İlk tur sonrası puan durumu bizim için biraz tatsız görünse de, Portekiz'in beraberliği bize büyük umut veriyor. "Beyaz Kurtlar" ilk maçtaki heyecanı yendiler ve şimdi tüm dikkatlerini Avrupa devini durdurmaya odaklamalılar. Çocuklarımızın sonraki mücadelelerde karakterini ortaya koyup taraftarlarımızın beklediği puanları toplayacağına inanıyoruz. Pes etmek yok çocuklar, tüm Özbekistan sizinle!

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KolombiyaPortekizÖzbekistanABDKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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