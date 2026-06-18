Fabio Cannavaro maçın tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı

Özbekistan milli takımı, FIFA Dünya Kupası kapsamında Kolombiya ile karşı karşıya geldi.

Maç sonrası teknik direktör Fabio Cannavaro, oyunun ilgi çekici geçtiğini ve takımın özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediğini belirtti.

Sözlerine göre, devre arasından sonra oyunu değiştirmeyi başardılar ve özellikle sol kanat üzerinden tehlikeli pozisyonlar yarattılar.

Teknik direktör, «Oyunun kontrolünü ele almaya çalıştık. Kolombiya gibi bir takıma karşı topsuz oyun oynamak kolay değil» dedi.

Fabio Cannavaro, Özbekistan'ı tüm dünyaya olumlu bir şekilde tanıtmak amacıyla sahaya çıktıklarını da kaydetti.

Takımın ikinci yarıda iyi oynadığını ancak ne yazık ki gol yediklerini belirtti.

Cannavaro, «Bu stadyumdaki bu maçı unutmayacağız çünkü bu tarihi bir maç. Dünya Kupası'ndayız. Bugünkü maç bizim için faydalı oldu. Hatalar yapıldı ve bunlar üzerinde çalışacağız» dedi.

Karşılaşma, Özbekistan milli takımının 1:3'lük mağlubiyetiyle sona erdi. Kolombiya milli takımı galibiyete ulaştı.