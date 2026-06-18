Abbosbek Fayzullayev Özbekistan'ın tarihi golüne imza attı (Video)

Özbekistan milli takımı, FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını Kolombiya'ya karşı oynadı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Abbosbek Fayzullayev, rakip kaleye gönderdiği topla Özbekistan milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Bu gol, ülke futbol tarihinde önemli bir olay olarak kaydedildi.

Maçın başında Kolombiya, Daniel Muñoz ve Luis Díaz'ın golleriyle öne geçti.

Fayzullayev'in isabetli vuruşuyla fark kapansa da, uzatma dakikalarında Jamington Campas bir gol daha attı.

Sonuç olarak Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Kolombiya'ya 1-3 mağlup oldu.

Abbosbek Fayzullayev'in tarihi golünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.