Nestor Lorenzo Özbekistan Milli Takımı Hakkında Yüksek Övgülerde Bulundu

·70·Spor
Nestor Lorenzo Özbekistan Milli Takımı Hakkında Yüksek Övgülerde Bulundu

2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri okyanus ötesinde heyecanla devam ediyor. Turnuvanın 'K' grubunda yer alan Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki karşılaşma (1:3) sona erdikten sonra, her iki tarafın temsilcileri basın toplantılarında sahadaki kıyasıya mücadele hakkında görüşlerini paylaştılar. Maç Güney Amerikalıların galibiyetiyle sonuçlanmış olsa da, rakip teknik direktör temsilcilerimizin gösterdiği direnci özellikle takdir etti.

Kolombiya Milli Takımı başantrenörü Nestor Lorenzo, maç sonrası gazetecilerin ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

«Bu Dünya Kupası'nda kolay rakip diye bir şey yok»

Deneyimli teknik adam, FIFA'nın resmi basın servisine verdiği özel röportajda, modern futbolda artık zayıf veya güçsüz takımların kalmadığını, bu nedenle her rakibe karşı ciddi ve saygılı bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı. Lorenzo'ya göre, Özbekistan Milli Takımı son yıllarda uluslararası arenada büyük bir gelişim gösterdi ve anlamlı bir futbol sergiliyor.

— Özbekistan; çok disiplinli, taktiksel olarak iyi organize olmuş ve oturmuş bir takım. Kadrolarında yüksek becerilere sahip futbolcular ve uluslararası deneyime sahip güçlü bir başantrenör görev yapıyor. Maç boyunca buna açıkça şahit olduk. Özbekistan Milli Takımı sahada nasıl futbol oynanacağını, nasıl savunma ve hücum yapılacağını çok iyi biliyor, — diyerek ülkemiz temsilcileri hakkında sıcak sözler dile getirdi Kolombiyalı hoca.

Aşağıdaki resmi spor analizi ve takvimi aracılığıyla 'K' grubundaki sonraki tur planlarını ve takımların gelecek rakiplerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Güncel durum ve konum

Kolombiya'nın sıradaki adımı

Özbekistan Milli Takımı'nın planı

Tarih ve maç saati

Maç skoru: Özbekistan 1:3 Kolombiya


Durum: Kolombiya grupta 3 puanla lider.

2. tur rakibi: Kongo DR Milli Takımı.


Hedef: Play-off biletini garantilemek.

2. tur rakibi: Portekiz Milli Takımı.


Görev: İlk puanları elde etmek.

Gün: 23 Haziran (Salı)


Saat: Saat 20:00 (Taşkent saatiyle)

Önümüzde Portekiz'e karşı bir ölüm kalım maçı var

Hatırlatalım, bu net galibiyetin ardından Nestor Lorenzo'nun öğrencileri hanelerine 3 puan yazdırarak 'K' grubunda net bir liderlik elde ettiler. Güney Amerikalılar, turnuvanın bir sonraki turunda Afrika temsilcisi Kongo DR Milli Takımı ile sahaya çıkacaklar.

Öte yandan, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistanlı futbolcuların, ilk maçtaki talihsizliği unutup tüm dikkatlerini gelecek süper karşılaşmaya odaklamaları gerekiyor. Temsilcilerimiz bu yılın 23 Haziran günü, dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık yaptığı güçlü Portekiz Milli Takımı ile güçlerini çarpıştıracaklar. Portekizlilerin de ilk turda Kongo ile berabere kalarak puan kaybettiği göz önüne alındığında, 2. tur mücadelesinin her iki takım için de sert ve tavizsiz geçeceği şüphesiz.

Zamin spor yorumcularının son notu:

Rakip teknik direktörün milli takımımız hakkında söylediği bu sıcak sözler, gençlerimizin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Mağlubiyete rağmen, dünya futbolunun elitleri Özbekistan'ı dikkate almaya başladı. Şimdi görev, Portekiz'e karşı oynanacak maçta bu beceriyi tam anlamıyla sergilemek ve halkımızın özlemini çektiği tarihi puanları elde etmektir. İleri, «Beyaz Kurtlar», size güveniyoruz!

Dünya Kupası'nın en sıcak gelişmeleri, teknik direktörlerin görüşleri ve milli takımımızın Mundial'deki her adımını her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Néstor LorenzoÖzbekistanKolombiyaFIFA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İstatistikler Acımasız: Kolombiya Maçında Futbolcularımız Nasıl Not Aldı?İstatistikler Acımasız: Kolombiya Maçında Futbolcularımız Nasıl Not Aldı?Bugün, 06:50Uzmanlar Kolombiya Maçında Hata Yapan Futbolcuları BelirlediUzmanlar Kolombiya Maçında Hata Yapan Futbolcuları BelirlediBugün, 06:36Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekizli Teknik Adam Cristiano Ronaldo ile Dostluğunu Takım Menfaatinin Önüne mi Koydu?Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekizli Teknik Adam Cristiano Ronaldo ile Dostluğunu Takım Menfaatinin Önüne mi Koydu?Bugün, 06:32Kolombiyalı Taraftarlar Ağlayan Özbek Çocuğuna Destek OlduKolombiyalı Taraftarlar Ağlayan Özbek Çocuğuna Destek OlduBugün, 06:30Yabancı Yayınlar Özbekistan'ın Mağlubiyetine Neden Olan Kolombiyalıları BelirlediYabancı Yayınlar Özbekistan'ın Mağlubiyetine Neden Olan Kolombiyalıları BelirlediBugün, 06:27Kolombiya taraftarları ağlayan Özbek çocuğuna samimiyetle destek oldu (video)Kolombiya taraftarları ağlayan Özbek çocuğuna samimiyetle destek oldu (video)Bugün, 06:10
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı