Nestor Lorenzo Özbekistan Milli Takımı Hakkında Yüksek Övgülerde Bulundu

2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri okyanus ötesinde heyecanla devam ediyor. Turnuvanın 'K' grubunda yer alan Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki karşılaşma (1:3) sona erdikten sonra, her iki tarafın temsilcileri basın toplantılarında sahadaki kıyasıya mücadele hakkında görüşlerini paylaştılar. Maç Güney Amerikalıların galibiyetiyle sonuçlanmış olsa da, rakip teknik direktör temsilcilerimizin gösterdiği direnci özellikle takdir etti.

Kolombiya Milli Takımı başantrenörü Nestor Lorenzo, maç sonrası gazetecilerin ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

«Bu Dünya Kupası'nda kolay rakip diye bir şey yok»

Deneyimli teknik adam, FIFA'nın resmi basın servisine verdiği özel röportajda, modern futbolda artık zayıf veya güçsüz takımların kalmadığını, bu nedenle her rakibe karşı ciddi ve saygılı bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı. Lorenzo'ya göre, Özbekistan Milli Takımı son yıllarda uluslararası arenada büyük bir gelişim gösterdi ve anlamlı bir futbol sergiliyor.

— Özbekistan; çok disiplinli, taktiksel olarak iyi organize olmuş ve oturmuş bir takım. Kadrolarında yüksek becerilere sahip futbolcular ve uluslararası deneyime sahip güçlü bir başantrenör görev yapıyor. Maç boyunca buna açıkça şahit olduk. Özbekistan Milli Takımı sahada nasıl futbol oynanacağını, nasıl savunma ve hücum yapılacağını çok iyi biliyor, — diyerek ülkemiz temsilcileri hakkında sıcak sözler dile getirdi Kolombiyalı hoca.

Aşağıdaki resmi spor analizi ve takvimi aracılığıyla 'K' grubundaki sonraki tur planlarını ve takımların gelecek rakiplerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Güncel durum ve konum Kolombiya'nın sıradaki adımı Özbekistan Milli Takımı'nın planı Tarih ve maç saati • Maç skoru: Özbekistan 1:3 Kolombiya

• Durum: Kolombiya grupta 3 puanla lider. • 2. tur rakibi: Kongo DR Milli Takımı.

• Hedef: Play-off biletini garantilemek. • 2. tur rakibi: Portekiz Milli Takımı.

• Görev: İlk puanları elde etmek. • Gün: 23 Haziran (Salı)

• Saat: Saat 20:00 (Taşkent saatiyle)

Önümüzde Portekiz'e karşı bir ölüm kalım maçı var

Hatırlatalım, bu net galibiyetin ardından Nestor Lorenzo'nun öğrencileri hanelerine 3 puan yazdırarak 'K' grubunda net bir liderlik elde ettiler. Güney Amerikalılar, turnuvanın bir sonraki turunda Afrika temsilcisi Kongo DR Milli Takımı ile sahaya çıkacaklar.

Öte yandan, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistanlı futbolcuların, ilk maçtaki talihsizliği unutup tüm dikkatlerini gelecek süper karşılaşmaya odaklamaları gerekiyor. Temsilcilerimiz bu yılın 23 Haziran günü, dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık yaptığı güçlü Portekiz Milli Takımı ile güçlerini çarpıştıracaklar. Portekizlilerin de ilk turda Kongo ile berabere kalarak puan kaybettiği göz önüne alındığında, 2. tur mücadelesinin her iki takım için de sert ve tavizsiz geçeceği şüphesiz.

Zamin spor yorumcularının son notu: Rakip teknik direktörün milli takımımız hakkında söylediği bu sıcak sözler, gençlerimizin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Mağlubiyete rağmen, dünya futbolunun elitleri Özbekistan'ı dikkate almaya başladı. Şimdi görev, Portekiz'e karşı oynanacak maçta bu beceriyi tam anlamıyla sergilemek ve halkımızın özlemini çektiği tarihi puanları elde etmektir. İleri, «Beyaz Kurtlar», size güveniyoruz!

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