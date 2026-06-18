Yabancı Yayınlar Özbekistan'ın Mağlubiyetine Neden Olan Kolombiyalıları Belirledi

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri kızışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, K grubunun 1. turunda gerçekleşen tarihi karşılaşmada Özbekistan Milli Takımı, Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya karşısında cesurca mücadele etti. "Beyaz Kurtlar" çıkış maçında mağlubiyete uğrasa da (1:3), Fabio Cannavaro'nun öğrencileri oyun kalitesi ve sergiledikleri azim konusunda grubun favorisi olan rakibinden geri kalmadılar. Özellikle genç yıldızımız Abbosbek Fayzullaev tarafından atılan, Dünya Kupası tarihindeki ilk golümüz, tüm dünya futbol kamuoyunun özel takdirini topladı.

Buna rağmen, ilk tur mücadelesi temsilcilerimiz için puansız sonuçlandı. Peki, sahada Özbekistanlılara karşı bu tatsız sonucu yaratan rakip takımın hangi futbolcularıydı? Bugün, önde gelen yabancı spor yayınları, Nestor Lorenzo'nun öğrencilerinin bu maçtaki performanslarına 10 üzerinden sübjektif puanlarını açıkladı.

Aşağıdaki resmi spor reyting tablosu aracılığıyla, Özbekistan Milli Takımı'na karşı oynanan maçta Kolombiya kadrosunda en yüksek puanı alan dört ana kahramanı ve onların istatistiksel verilerini yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun Adı Verilen Puan (10) Maçtaki Temel Katkısı ve Performansı Uzmanların Kısa Yorumu • Luis Diaz 9,0 puan • 1 gol ve 1 asist.

• Rakip sahada 3 kez top kaptı. • Maçın en iyi oyuncusu.

• Bayern Münih yıldızı, temsilcilerimiz için gerçek bir sınav oldu. • Daniel Munoz 8,0 puan • Maçta skoru açan şık golün sahibi.

• 3 top kesti, 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. • Sağ bek, kendi kanadını tamamen kontrol etti.

• Savunma ve hücumda büyük hacimli iş yaptı. • Gustavo Puerta 7,5 puan • Sahada 80 dakika mücadele etti.

• Merkezde Shukurov'dan topu alıp Diaz'ı hücuma çıkardı. • İkinci golün oluşmasında doğrudan etkili oldu.

• Savaşçı ve keskin paslarıyla öne çıktı. • Kucho Hernandez 7,5 puan • Yedek kulübesinden girip sadece 10 dakika oynadı.

• Kanatta durmaksızın mücadele ederek asist yaptı. • Teknik direktörün güvenini tam anlamıyla boşa çıkarmadı.

• Kontrataklarda aşırı aktiflik sergiledi.

"Beyaz Kurtlar" savunmasını paramparça eden Kolombiyalı yıldızlar

Yabancı uzmanlara göre, Kolombiyalıların galibiyetine en büyük katkıyı sağlayan futbolcu şüphesiz Almanya'nın Bayern Münih kulübü kanat oyuncusu Luis Diaz (9.0) oldu. Sadece Munoz'un golüne harika bir asist yapmakla kalmadı, aynı zamanda maçın 65. dakikasında Abdukodir Husanov'a rağmen net bir vuruşla takımının galibiyet golünü attı. Ayrıca, 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanarak yüksek presle hareket etti.

Savunma hattı temsilcisi Daniel Munoz (8.0) ise maçta skoru açmanın yanı sıra, kendi kanadında temsilcilerimize hiç boş alan bırakmadı. İki kez top çalarak milli takımımızın hücumcularını ağır baskı (pres) altında tuttu.

Saha merkezinde mücadele eden Gustavo Puerta (7,5) ise ikinci yarıda Eldor Shomurodov'dan soğukkanlılıkla topu alarak takımının ikinci golüne zemin hazırladı. Yedeklerden giren Kucho Hernandez (7,5) ise sadece 10 dakika içinde durmaksızın şevk göstererek, maça nokta koyan Sampaz'ın golüne şık bir asist yaptı.

Zamin spor yorumcularının sonucu: Kolombiya kadrosundaki futbolcuların bireysel yetenekleri ve dünya çapındaki deneyimleri maçın kaderini belirledi. Ancak bu reytingden görüldüğü üzere, rakip bizi yenmek için tüm gücünü ve imkanlarını seferberlemek zorunda kaldı. Çocuklarımız böyle güçlü yıldızlara karşı onurlu bir direnç gösterebildiklerini kanıtladılar. Şimdi tüm dikkatimizi 23 Haziran'da Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'e karşı oynanacak maça çeviriyoruz. Sana güveniyoruz, Özbekistan!

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