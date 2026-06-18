Kolombiyalı Taraftarlar Ağlayan Özbek Çocuğuna Destek Oldu

·39·Spor
Kolombiyalı Taraftarlar Ağlayan Özbek Çocuğuna Destek Oldu

FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, aynı zamanda etkileyici taraftar anlarıyla da hafızalara kazındı.

Maç sırasında Kolombiya gol attıktan sonra, tribünlerdeki genç bir Özbek taraftarın gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara yansıdı.

Bunun üzerine Kolombiyalı taraftarlar, çocuğu desteklemek amacıyla hep bir ağızdan "Özbekistan, Özbekistan" diye tezahürat yapmaya başladılar.

Bu durum stadyumdaki seyirciler arasında samimi bir atmosfer oluşturdu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taraftarlar bu olayı, Dünya Kupası'nın en duygusal ve unutulmaz anlarından biri olarak değerlendiriyor.

Özbekistan milli takımı için bu mücadele, Dünya Kupası tarihindeki ilk maç olarak kayıtlara geçti.

FIFA Dünya KupasıÖzbekistanKolombiyaFutbolSpor Ruhu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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