Uzmanlar Kolombiya Maçında Hata Yapan Futbolcuları Belirledi

Kuzey Amerika sahalarında 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları kızışmaya devam ediyor. K Grubu'nun 1. turunda Özbekistan Milli Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası maçına çıktı. Maalesef Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin çıkışı şanssız başladı; temsilcilerimiz Kolombiya Milli Takımı'na 1:3 skorla mağlup oldu. "Beyaz Kurtlar"ı önlerinde bir başka ciddi sınav daha bekliyor. İlk turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yenemeyen ve galibiyete aç olan, Cristiano Ronaldo liderliğindeki üzgün Portekiz Milli Takımı, temsilcilerimize karşı sahaya çıkacak.

Aslında, FIFA sıralamasında Kolombiya Milli Takımı'nın Özbekistan'dan tam 37 basamak yukarıda olduğu göz önüne alındığında, bu sonuç futbol dünyası için beklenen bir durum olabilir. Ancak prestijli "Euro-Futbol" yayını, maçı derinlemesine analiz ederek, milli takımımızın mağlubiyetinde hangi futbolcuların hatalarının ne derece etkili olduğunu açıkladı. Yayın uzmanları, maç başlangıç puanını 6,0 olarak belirleyerek, temsilcilerimizi 10'luk sistem üzerinden değerlendirdi.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla, Kolombiya maçında en düşük puanı alan üç savunma ve kaleci oyuncumuz ile yaptıkları hataları detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun Adı Verilen Puan (10) Maçtaki Temel Taktik Hatalar Top Ligler ve Seviyeler Arasındaki Fark • Rustam Ashurmatov 3,0 puan • Geriden oyun kurarken birçok pas hatası yaptı.

• Munoz'un golünün olduğu pozisyonu okuyamadı. • Özbekistan, Kore, Rusya ve İran ligleri deneyimi, İngiltere Premier League seviyesi karşısında yetersiz kaldı. • Otkir Yusupov 3,0 puan • İlk golde top kulağının üzerinden geçti.

• İkinci golde Dias'ın vuruşu sırasında ellerini yeterince sert tutamadı. • Çıkışlarda güvensiz oynadı.

• Bazı pozisyonlarda topu rakibe hediye etti. • Abduqodir Husanov 3,0 puan • Luis Diaz kanatta onu birkaç kez kolayca geçti.

• İki kez sert müdahalede bulunarak kırmızı karttan kıl payı kurtuldu. • İngiltere'de (Manchester City) oynamasına rağmen, büyük uluslararası maçlardaki deneyimsizliği belli oldu.

Mağlubiyetin Nedenleri: Seviye ve Kalite Arasındaki Belirgin Fark

Analizlere göre, deneyimli savunmacımız Rustam Ashurmatov (3,0) savunmadan hücuma geçişte çok fazla basit hata yaptı. Özellikle Daniel Munoz'un golü attığı pozisyonda, rakibin ceza sahasına koşup sıçrayarak vuruş yapmasını hiç beklemiyordu. Yayın uzmanları, burada futbolcuların günlük oynadıkları şampiyonaların seviyesinin kendini gösterdiğini vurguluyor. Ashurmatov Özbekistan, Kore, Rusya ve İran liglerinde pişmiş olsa da, karşısındaki Munoz ve Diaz, İngiltere ve Almanya kulüplerinin ana yıldızlarıdır.

Kalecimiz Otkir Yusupov (3,0) da bugün kendi seviyesinde bir oyun sergileyemedi. İlk golde takımı kurtaramazken, Luis Diaz tarafından atılan ikinci golde hatanın büyük kısmı ona ait; vuruş anında topa dokundu ancak ellerini yeterince sert koyamaması belirleyici oldu. Ayrıca, kaleden çıkışlarda da birkaç kez topu rakibe teslim etti.

İngiltere Premier League oyuncusu olan genç yıldızımız Abduqodir Husanov (3,0) için de bu maç gerçek bir sınav oldu. Uluslararası arenadaki büyük baskı altında oynamak için deneyiminin yetersiz olduğu görüldü. Luis Diaz kanatta Abduqodir'i sık sık zor durumda bıraktı ve 65. dakikada tam onun savunması altındayken galibiyet golünü attı. Hatta ilk yarıda sarı kart gören Husanov, ikinci yarıda da benzer bir sertlik yaptığında hakem onu koruyarak sahada tuttu.

Zamin spor yorumcularının son notu: Dünya Kupası'nın ilk maçındaki bu ciddi hatalar ve düşük puanlar, futbolcularımız için bir hakaret değil, aksine büyük bir ders olmalıdır. En üst seviyedeki rakiplerin en küçük hatayı bile affetmeyeceğini oyuncularımız yaşayarak hissetti. Fabio Cannavaro'nun bu eksiklikler üzerinde hızla çalışarak, 23 Haziran'daki tarihi Portekiz maçında taraftarlarımızın özlediği kusursuz ve galibiyetle sonuçlanan bir oyun sunacağına inanıyoruz. İleri, Özbekistan!

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