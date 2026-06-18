İstatistikler Acımasız: Kolombiya Maçında Futbolcularımız Nasıl Not Aldı?

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan millî takımı tarihindeki ilk maçına çıktı. Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya ile oynanan bu tarihi mücadelede "Beyaz Kurtlar" 1-3 mağlup oldu. Maçın ardından prestijli istatistik portalları, sahada ter döken tüm futbolcuların performanslarını analiz ederek resmi puanlar verdi.

Verilere göre, Özbekistan millî takımının genel ortalaması 6.41 puan olurken, rakip Kolombiya'nın ortalaması 6.81 puan olarak kaydedildi.

Abbosbek Fayzullayev — takımımızın en iyi oyuncusu!

Mağlubiyete rağmen, sahadaki parlak oyunu ve hırsıyla öne çıkan genç yıldızımız Abbosbek Fayzullayev, millî takımımızda en yüksek puanı aldı — 7.1 puan. Sevindirici olan ise, Fayzullayev'in maçın ikinci yarısında rakip kaleyi doğru hedefleyerek Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golüne imza atması ve adını tarihe yazdırmasıdır.

Maalesef, kadromuzda en düşük puan kaleci Otkir Yusupov'a ait oldu. Maç boyunca sadece bir kurtarış yapabilen kalecimizin performansı, istatistik portalları tarafından 5.4 puan ile değerlendirildi.

Veriler ışığında Özbekistan millî takımı futbolcularına verilen tam puan tablosu:

Futbolcular (İlk 11) Aldığı Puan Kısa Taktik Analiz • Abbosbek Fayzullayev 🟢 7.1 puan • Takımın en iyi oyuncusu ve tarihi golün sahibi. • Otabek Shukurov 🟡 6.9 puan • Orta sahada en çok çalışan ve en aktif olan oyuncumuz. • Abdulla Abdullayev 🟡 6.8 puan • Savunma hattında nispeten istikrarlı bir oyun sergiledi. • Rustam Ashurmatov 🟡 6.5 puan • Savunmada görev yaptı, bazı pozisyonlarda rakip baskısı altında kaldı. • Oston Orunov 🟡 6.5 puan • Kanatta hızlı hücumlar organize etmeye çalıştı. • Akmal Mozgovoy 🟡 6.5 puan • Top kapma ve orta sahayı kontrol etme konusunda rol oynadı. • Behruz Karimov 🟡 6.4 puan • Savunma ve orta saha arasında köprü görevi gördü. • Sherzod Nasrullayev 🟡 6.3 puan • Bek pozisyonunda rakibin hızlı kanat oyuncularına karşı mücadele etti. • Abduqodir Husanov 🟡 6.2 puan • Savunmadaki sert müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. • Eldor Shomurodov (K) 🟡 6.1 puan • Takım kaptanı olarak rakip savunmayı zor durumda bırakmaya çalıştı. • Otkir Yusupov (KL) 🔴 5.4 puan • Kaleye gelen şutlar karşısında etkisiz kaldı, 1 kurtarış.

Rakipte kimler öne çıktı?

4-3-3 taktik şemasıyla sahaya çıkan Kolombiya millî takımında maçın mutlak kahramanı Luis Diaz oldu. Bu futbolcu, maç boyunca sergilediği üst düzey performansla 8.5 puan alarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca, ilk yarıda skoru açan Daniel Munoz da yüksek bir puan olan 7.3 puanile ödüllendirildi.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Rakamlar ve istatistiksel puanlar, oyuncularımızın Dünya Kupası seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak Abbosbek Fayzullayev'in 7.1 puanlık performansı ve tarihi golü bize umut veriyor. Millî takımımızın yapılan hatalardan ders çıkararak, bir sonraki turda Portekiz'e karşı oynanacak maçta daha iyi istatistikler ve sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz. İleri, "Beyaz Kurtlar"!

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