Rakamlar Konuştuğunda: İstatistikler Kolombiya'nın Üstünlüğünü Nasıl Kanıtladı?

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında başlayan heyecan dolu mücadeleler, tüm dünya futbol kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği K Grubu 1. hafta müsabakasında Özbekistan ve Kolombiya milli takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 1-3 sona ermesinin ardından, uzmanlar ve analistler sahada yaşanan her hareketin rakamlara yansımasını paylaştı. Sonuçlar, sadece skor tabelasında değil, maçın neredeyse tüm istatistiksel göstergelerinde Güney Amerika temsilcisinin belirgin bir üstünlük kurduğunu gösterdi.

Rakamlar rakibin lehine konuşsa da, "Beyaz Kurtlar"ın sahada gösterdiği cesaret ve yarattığı tehlikeli pozisyonlar, gelecek maçlar öncesinde taraftarlarda büyük bir umut uyandırıyor.

Topla Oynama ve Pas İsabetindeki Fark

Maç boyunca genel tempo ve topla oynama (possession) oranı ağırlıklı olarak Kolombiya milli takımının kontrolündeydi. Güney Amerikalılar sürenin %62'sinde topa sahip olurken, temsilcilerimizin bu oranı %38'de kaldı.

Ayrıca, kombinasyon oyunları kurma konusunda rakip takım çok daha soğukkanlı hareket etti. Kolombiyalılar maç boyunca toplam 521 pas yaparak bunların %86'sını isabetli şekilde takım arkadaşlarına ulaştırdı. Özbekistan milli takımı ise karşılığında 318 pas kaydetti ve pas isabet oranı %76'yı geçmedi.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla Özbekistan — Kolombiya maçının en önemli istatistiksel rakamlarını ve takımların hücum performanslarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Resmi İstatistiksel Kriterler Özbekistan Milli Takımı Kolombiya Milli Takımı Gösterge Analizi • Topla Oynama (yüzde) • %38 • %62 • Kolombiya oyun temposunu kontrol etti. • Toplam Pas (isabet oranı) • 318 ( %76) • 521 (%86) • Rakip kombinasyonlarda daha az hata yaptı. • Toplam Şut • 8 • 15 • Güney Amerikalılar hücumda daha aktif oldu. • İsabetli Şut • 2 • 4 • Kaleyi bulan şut oranı — 4:2. • Gol Beklentisi (xG) • 1,16 • 1,62 • Pozisyon tehlikesi açısından rakip üstün. • Ceza Sahasında Topla Buluşma • 5 kez • 27 kez • Rakip savunmamızda çok fazla tehlike yarattı. • Net Gol Pozisyonları • 1 • 4 • Kolombiya 4 tane %100'lük pozisyon yarattı. • Köşe Vuruşları (Kornerler) • 3 • 4 • Standart pozisyonlarda da fark az.

Hücum ve Gol Beklentisi (xG) İstatistikleri

Hücum organizasyonları ve rakip kaleye tehlike yaratma konusunda Nestor Lorenzo'nun öğrencileri oldukça aktif bir görüntü sergiledi. Maç boyunca kalemize toplam 15 şut çekerken, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri rakip kaleyi 8 kez yokladı. Kaleyi bulan isabetli şutlarda Kolombiyalılar 4:2'lik skorla öndeydi.

Maçtaki pozisyonların tehlike seviyesini belirleyen gol beklentisi (xG) sisteminde de Kolombiya, 1,62'lik değerle Özbekistan'ın 1,16'lık sonucundan üstün geldi. En büyük fark ise rakip ceza sahası içindeki topla buluşma sayısında görüldü: Kolombiyalılar savunmamızda 27 kez topla etkileşime girerken, temsilcilerimiz bu fırsatı sadece 5 kez yakalayabildi. Ayrıca rakip 4 tane net gol pozisyonu üretirken, "Beyaz Kurtlar"ın sadece 1 tane böyle bir fırsatı oldu. Köşe vuruşlarında da Kolombiyalılar 4'e 3 üstünlük kurdu.

Şanssızlık: İki Kez Direk!

Buna rağmen, Özbekistan milli takımı sahada kolayca teslim olmadı. Temsilcilerimiz kontra ataklarda rakip savunmayı hazırlıksız yakalayarak son derece tehlikeli pozisyonlar yarattı. Eğer o anlarda biraz daha şans ve isabet olsaydı, maçın kaderi tamamen farklı olabilirleydi. Nitekim oyuncularımız maç boyunca iki kez Kolombiya kalesinin direklerini ve üst direğini hedef aldı. Rakipte ise top bir kez direkten döndü.

Sonuç olarak, rakamlardaki ve tecrübedeki bu üstünlük maçın genel sonucuna yansıdı ve Kolombiya milli takımı 2026 Dünya Kupası'na 3-1'lik galibiyetle başlayarak grubun lideri oldu.

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Rakamlar Kolombiya'nın üstünlüğünü gösterse de, sahada temsilcilerimizin iki kez direkleri sarsaması, takımımızın büyük bir potansiyele sahip olduğunun kanıtıdır. İlk maçın heyecanı geride kaldı, teknik ekibin istatistiksel eksikliklerden doğru sonuçlar çıkaracağına inanıyoruz. Önümüzde 23 Haziran'da Portekiz'e karşı çok kritik bir mücadele var. Oyuncularımız güçlü rakiplere karşı nasıl oynanması gerektiği konusunda ilk deneyimlerini kazandılar. Pes etmeyin "Beyaz Kurtlar", tüm halkımız sonraki galibiyetleri bekliyor!

Dünya Kupası'nın en sıcak ve kesin istatistiksel analizlerini, milli takımımız etrafındaki özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!