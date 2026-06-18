Thomas Tuchel'in Konuşması İngiltere'yi Coşturdu: Harry Kane Galibiyetin Sırlarını Açıkladı

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Thomas Tuchel'in Konuşması İngiltere'yi Coşturdu: Harry Kane Galibiyetin Sırlarını Açıkladı

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na Hırvatistan karşısında aldığı görkemli galibiyetle başladı. İlk yarıdaki gergin oyunun ardından "Three Lions" ikinci yarıda vites yükseltti ve maçı 4-2 kazandı. Kaptan Harry Kane, devre arasında baş antrenör Thomas Tuchel'in soyunma odasında söylediklerinin futbolcuları nasıl etkilediğini anlattı. Goal.com haberine göre.

Maçın ilk yarısı oldukça sert mücadelelere sahne oldu. Harry Kane, bir penaltı golü ve Declan Rice'ın korner ortasında kafa vuruşuyla, İngiltere'nin Dünya Kupaları tarihindeki gol kralı Gary Lineker'ın rekorunu kırdı. Ancak Hırvatistan iki kez beraberliği yakalamayı başardı ve takımlar devreye eşitlikle girdi.

Soyunma Odasındaki Değişim

Goal.com'un haberine göre, İngiltere ikinci yarıda tamamen farklı bir tempoda oynadı. Jude Bellingham takımını öne geçirirken, yedek kulübesinden gelen Marcus Rashford maça noktayı koydu. Harry Kane'in sözlerine göre, Thomas Tuchel futbolculardan üzerlerindeki baskıyı atmalarını istedi.

"Hoca bize zincirleri kırmamızı, sakin kalmamızı ve sadece oynamamızı söyledi. 'En kötüsü ne olabilir ki? Dünyaya kim olduğunuzu gösterin' dedi. İkinci yarıya yüksek bir hızla başladık ve rakip buna dayanamadı. İşte her maçta ulaşmaya çalıştığımız seviye budur", diyor Bayern forveti.

Kane ayrıca, öne geçtikten sonra oyun kontrolünü tamamen ele aldıklarını ve kontra ataklarla daha fazla gol bulabileceklerini vurguladı. Ona göre, turnuvaya güçlü bir rakibe karşı böyle bir galibiyetle başlamak takım için çok önemliydi.

Takımın bir diğer lideri Jude Bellingham da Thomas Tuchel'in soyunma odasındaki atmosferini övdü. Bellingham'a göre, antrenör bağırmadan veya gereksiz dramatik hareketler yapmadan takıma gerekenleri söyleyebildi. Takımın olgunluğu ve lider oyuncuların varlığı, bu talimatların sahada uygulanmasına yardımcı oldu.

Bu galibiyet, İngiltere milli takımının turnuvadaki hırslarını bir kez daha kanıtladı. Thomas Tuchel yönetimindeki yeni dönem, sadece sonuçlar değil, oyun kalitesi açısından da taraftarlarda büyük bir umut uyandırıyor. İngiltere, sonraki turlarda bu galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İngiltereThomas TuchelHarry KaneDünya Kupası 2026Futbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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