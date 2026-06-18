Uzbekistanlı RPL Lejyonerlerinin Performansı Uzmanlar Tarafından Nasıl Değerlendirildi?

2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri okyanus ötesinde heyecanla devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızın odak noktası olan Özbekistan Milli Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası maçına çıktı. Fabio Cannavaro yönetimindeki "beyaz kurtlar", Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya'ya karşı başladıkları açılış maçında, yaklaşık kırk dakika boyunca kalelerini başarıyla savundular. İlk golü yedikten sonra bile irade göstererek durumu eşitlemeyi başardılar, ancak rakibin attığı diğer iki gole cevap veremediler ve mücadele 1:3'lük mağlubiyetle sonuçlandı.

Bu maçın ardından prestijli "Euro-Futbol" yayını, milli takım kadrosunda yer alan ve daha önce Rusya Premier Ligi'nde (RPL) forma giymiş dört futbolcunun sahaya çıkmasına özel bir dikkat gösterdi. Savunmacı Rustam Ashurmatov'un performansı ayrı bir materyalde analiz edilirken, bu makalede Rus spor severlerin yakından tanıdığı diğer üç tanınmış lejyonerimizin oyunu detaylıca değerlendirildi. Uzmanlar, maç başlangıcındaki başlangıç puanını 6,0 olarak belirleyerek, 10'luk sistem üzerinden futbolcularımıza kendi notlarını verdiler.

Kolombiya maçında eski RPL yıldızlarının sergilediği istatistik sonuçları ve uzman görüşlerini aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun Adı Verilen Puan (10) Maçtaki Temel Hareketleri ve İstatistikleri Uzmanların Taktik Yorumu • Oston O'runov 3,0 puan • 45 dakika içinde topa sadece 8 kez dokundu.

• Sadece 2 isabetli pas gerçekleştirdi. • İlk yarıda oyundan koptu ve devre arasında değiştirildi. • Abbosbek Fayzullayev 4,0 puan • Boş kaleye tarihi bir gol attı ve serbest vuruşlar kazandırdı.

• 5 isabetli pas, 16 top kaybı kaydedildi. • Çok fazla top kaybı yaşadı, hücumları keskinleştirmede yeterli aktiflik gösteremedi. • Eldor Shomurodov 4,0 puan • Şutuyla gol pozisyonu yarattı ancak merkezde topu kaybetti.

• Son dakikalarda hız yetersizliği yaşadı. • İki golün olduğu pozisyonlarda doğrudan yer aldı.

Oston O'runov sahada neredeyse görünmedi

Spartak Moskova'nın eski orta saha oyuncusu Oston O'runov, ilk yarı boyunca yeşil sahada yeteneklerini sergileyemedi ve neredeyse görünmez kaldı. Bu nedenle teknik direktör Cannavaro, onu devre arasında Sherzod Nasrullayev ile birlikte kenara aldı. Amaç, sol kanada yeni bir güç ve yüksek hız katmaktı. Bu taktiksel değişiklik büyük ölçüde kendini doğruladı; ikinci yarıda temsilcilerimiz skor olarak geride oldukları için hücumda daha tehlikeli ve aktif oynamaya başladılar ve top daha çok sol kanat üzerinden hareket etti. Ancak O'runov'un kişisel istatistikleri tatmin edici değildi: sahada kaldığı 45+5 dakika boyunca topa sadece 8 kez dokundu ve bunlardan sadece ikisi isabetli pas olarak takım arkadaşlarına ulaştı. Yayının analistleri, onun oyundan tamamen koptuğunu değerlendirdi.

Fayzullayev: Tarihi gol, ancak çok fazla top kaybı

CSKA Moskova'nın eski yıldızı Abbosbek Fayzullayev, rakip ceza sahası içinde uygun mesafeden boş kaleyi doğru hedefleyerek ülkemiz için tarihi golün sahibi oldu ve birkaç tehlikeli serbest vuruş kazandırdı. Ancak uzmanlar, bu hareketleri dışında olumlu katkılarının az olduğunu belirttiler. Abbosbek, önceki maçlarda olduğu gibi bu kez de hücum hattında topu sık sık rakibe kaptırdı ve hücumların gelişimine yeterli katkı sağlayamadı. Rakamlar, sadece 5 isabetli pas verirken tam 16 kez top kaybı yaptığını ve havadan attığı 6 pasın da hedefine ulaşmadığını gösteriyor. Devre arasından sonra sol kanat pozisyonuna kaydırılmasına rağmen, bu taktik de durumu kökten değiştiremedi.

Eldor Shomurodov'un tartışmalı pozisyonları

Milli takım kaptanımız ve Rostov'un eski forveti Eldor Shomurodov ise şartlı olarak maçtaki iki gol pozisyonunun merkezinde yer aldı. İlk durumda, Dostonbek Hamdamov sol kanattan topu sonuna kadar taşıyıp pas verdiğinde, Eldor sert bir şutla kaleci Vargas'ı hataya zorladı; kaleciden dönen topu ise Fayzullayev gole çevirdi. Ancak sevincimiz uzun sürmedi; sadece beş dakika sonra, saha merkezinde rakip presi altında kalan Shomurodov topu Puerta'ya kaptırdı ve Kolombiya'nın ikinci golü tam da bu kaba hata nedeniyle kalemize geldi. Maçın son saniyelerinde, yani 90+2. dakikada Eldor, rakip ceza sahasının sağ kanadına biraz daha hızlı koşamadığı için fırsatı kaçırdı; oraya ilk ulaşan Jhon Arias topa eliyle dokunmuş gibi görünse de hakem tartışmalı pozisyonda penaltı çalmadı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Rusya şampiyonasında büyük deneyim kazanmış önde gelen lejyonerlerimiz için Dünya Kupası'nın ilk turu beklenenden çok daha zor geçti. Elbette bu değerlendirmeler futbolcularımızı ruhsal olarak yıkmak için değil, eksikliklerden doğru dersler çıkarmak içindir. Önümüzde Cristiano Ronaldo liderliğindeki öfkeli Portekiz Milli Takımı var. Fabio Cannavaro'nun oyuncuların hatalarını düzelteceğine ve bir sonraki turda gerçek bir mücadele sergileyeceklerine inanıyoruz. Tüm gücünü göster Özbekistan, sana inanmaya devam ediyoruz!

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