Resmi: Ibrahima Konate boş oyuncu olarak Real Madrid'e katıldı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, savunma hattını güçlendirmek amacıyla bir büyük transfer daha gerçekleştirdi. Madrid ekibi, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Fransa milli takım savunmacısı Ibrahima Konate ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Bu transfer, kulübün son yıllarda üst düzey futbolcuları boş oyuncu statüsünde kadrosuna katma stratejisinin mantıklı bir devamı oldu. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

27 yaşındaki stoper, Santiago Bernabeu stadyumunda Haziran 2030'a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşmeye imza attı. Goal.com'un haberine göre, Real Madrid yönetimi Konate'yi takımın savunma hattındaki sorunları çözebilecek temel aday olarak görüyor. Futbolcu için herhangi bir transfer ücreti ödenmemesi, kulübe ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlıyor.

Mourinho projesinin yeni parçası

Ibrahima Konate, Jose Mourinho'nun Madrid kulübünün başına dönmesinden sonra gerçekleştirilen üçüncü büyük transfer oldu. Daha önce takıma Marc Cucurella ve Bernardo Silva katılmıştı. Portekizli teknik adam, savunmacının fiziksel durumunu, hızını ve güvenilir oyununu yüksek değerlendirerek onu taktik şemalarında önemli bir figür olarak görüyor.

Kulüp başkanı Florentino Perez de bu transferi, takım kadrosunu dengeleme yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezonlarda savunmacıların sakatlıkları nedeniyle yaşanan zorluklar, Real Madrid yönetimini yedek kulübesini daha da güçlendirmeye zorladı. Konate'nin tecrübesiyle Madrid savunmasını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Fransız kolonisi ve adaptasyon süreci

Uzmanlara göre Ibrahima Konate, yeni takımına adapte olurken hiçbir zorluk yaşamayacak. Çünkü şu anda Real Madrid kadrosunda vatandaşı olan Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Ferland Mendy gibi yıldızlar forma giyiyor. Bu faktör, savunmacının takım ortamına daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Transfer süreci, Liverpool ile sözleşmenin uzatılmayacağı belli olur olmaz hızlandı. Madrid ekibi, Avrupa'nın diğer dev kulüplerini geride bırakarak savunmacı ile hızlıca anlaşmayı başardı. Futbolcu şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Bu nedenle, Konate'nin resmi imza töreni turnuva sona erip Madrid'e döndükten sonra gerçekleştirilecek. Ardından Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlara katılacak ve yeni sezonda La Liga ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadeleye başlayacak.