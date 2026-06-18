Arsenal ve PSG'li Bradley Barcola: Londra Ekibi Transfer Yarışında Önde

·23·Spor
Arsenal ve PSG'li Bradley Barcola: Londra Ekibi Transfer Yarışında Önde

Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı ciddi şekilde değerlendiriyor. Mikel Arteta'nın ekibi, şu anda Fransız futbolcu için mücadelede ana favori konumunda. Independent'ın haberine göre "Gunners", yaz transfer döneminde oyuncu için resmi bir teklif sunma olasılıklarını araştırıyor. Bunu Goal.com bildiriyor .

Bradley Barcola, geleceğini İngiltere Premier League ile ilişkilendirmeye sıcak bakıyor. Paris'te geleceğine dair belirsizlikler artarken, futbolcunun kendisi de kariyerinde yeni meydan okumaları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Arsenal yönetimi, 23 yaşındaki yeteneği, takımın as kadrosunu önemli ölçüde güçlendirebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.

Rekabet ve Transfer Bedeli

Arsenal yarışta önde olsa da, Liverpool da durumu yakından takip ediyor. Merseyside ekibi, hücum hattını yeniden yapılandırma sürecinde Barcola'yı uygun bir aday olarak görüyor. PSG yönetimi ise yıldızını kolayca bırakmak istemiyor ve oyuncu için yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir değer biçiyor.

Bilgilere göre, futbolcunun PSG'den ayrılma isteğinin arkasında, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'a karşı oynanan maçta ilk 11'e alınmamış olması da etkili olmuş olabilir. Paris ekibi oyuncuyu tutmayı tercih etse de, transfer penceresi kapanana kadar uygun bir teklif gelirse kadroda değişikliğe gitmeye hazır.

Arsenal Kadrosundaki Değişiklikler

Bu transfer gerçekleşirse, Bradley Barcola, Arsenal'in sol kanadında Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi isimlerle rekabet edecek. Bu durum, Mikel Arteta için rotasyon imkanlarını genişletecek ve takımın hücum potansiyelini artıracak. Bununla birlikte, Londra kulübü Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers'a olan ilgisini de sürdürüyor.

Arsenal, geçen sezonki başarılı yürüyüşünü sürdürmeyi ve şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefliyor. Bradley Barcola gibi hızlı ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun katılımının, takımın taktik şemalarını daha da zenginleştirmesi bekleniyor. Şu an için taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki aşaması bekleniyor.

ArsenalPSGBradley BarcolaTransferlerPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Marc Cucurella Real Madrid'i Neden Seçtiğini Açıkladı: Mourinho'nun TelefonuMarc Cucurella Real Madrid'i Neden Seçtiğini Açıkladı: Mourinho'nun TelefonuBugün, 11:19Resmi: Ibrahima Konate boş oyuncu olarak Real Madrid'e katıldıResmi: Ibrahima Konate boş oyuncu olarak Real Madrid'e katıldıBugün, 10:16Feruza Kazakova Çin'deki Dünya Kupası'nda Alman Rakibini Mağlup EttiFeruza Kazakova Çin'deki Dünya Kupası'nda Alman Rakibini Mağlup EttiBugün, 10:16Cafu futbol tarihinin en büyük dörtlüsünü açıkladı: Ronaldinho da listedeCafu futbol tarihinin en büyük dörtlüsünü açıkladı: Ronaldinho da listedeBugün, 09:57Tottenham Yeteneği Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo Disiplini ve Bayern Münih İlgisiTottenham Yeteneği Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo Disiplini ve Bayern Münih İlgisiBugün, 09:12Avrupa Devleri 19 Yaşındaki Lisa Baum İçin Yarışa GirdiAvrupa Devleri 19 Yaşındaki Lisa Baum İçin Yarışa GirdiBugün, 09:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı