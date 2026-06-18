Marc Cucurella Real Madrid'i Neden Seçtiğini Açıkladı: Mourinho'nun Telefonu

İspanya milli takımı ve Chelsea'nin eski savunmacısı Marc Cucurella, beklenmedik bir şekilde Real Madrid kadrosuna katılmasına ilişkin detayları paylaştı. 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona akademisi La Masia ile olan bağına rağmen, neden özellikle "Kraliyet Kulübü"nün teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bu transfer dünya futbol kamuoyu için sürpriz bir gelişme oldu. Goal.com haber veriyor.

El Mundo'ya verdiği röportajda Cucurella, bu transferde Jose Mourinho'nun önemli bir rol oynadığını vurguladı. 52 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen bu anlaşmadan önce, Portekizli teknik adam futbolcuyla şahsen iletişime geçmiş. Mourinho, savunmacıya olan güvenini dile getirerek onu Madrid'de beklediğini söylemiş.

Mourinho ile görüşme ve transfer hızı

Cucurella'nın sözlerine göre Jose Mourinho, görüşmede Madrid kulübünün büyüklüğüne ve onun takıma adaptasyonunun kolay olacağına değinmiş. Futbolcu, "Benimle çalışmayı dört gözle beklediğini ve Real Madrid'in harika bir kulüp olduğunu söyledi. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda başarılı olmamı dileyerek Madrid'de görüşeceğimizi belirtti" dedi.

Transfer süreci şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleşti. Cucurella'nın anlatımına göre, tüm müzakereler ve evrak işleri sadece bir buçuk veya iki gün sürdü. Futbolcu İspanya milli takım kampındayken sürecin tamamlanması, ekstra bir baskı olmadan tüm dikkatini Dünya Kupası'na vermesine olanak tanıdı.

Barcelona geçmişi ve yeni çağrı

Barcelona altyapısından yetişmiş olmasına rağmen Cucurella, Real Madrid'in teklifini reddetmenin imkansız olduğunu itiraf etti. Ona göre, Şampiyonlar Ligi'ni dünyada en çok kazanan kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Savunmacı, kararından zerre pişman olmadığını ve profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

"Çocukluğumda büyük takımlarda oynamayı hayal ederdim ve Real Madrid şüphesiz bunların en önemlisidir. Taraftarların geçmişimi anlamalarını umuyorum çünkü hayat farklı aşamalardan oluşur. Burada kupalar kazanmak ve takımın başarılarına katkıda bulunmak istiyorum" diye ekledi Marc Cucurella.

Bu transfer sadece İspanya'da değil, tüm Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. Cucurella'nın artık Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor. Madrid ekibi, bu transferle sol bek pozisyonundaki sorunları gidermeyi hedefliyor.