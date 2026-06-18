Cumhurbaşkanı futbolcuları Özbekistan'ın gerçek kahramanları olarak nitelendirdi (video)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen toplantıda, milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı oynadığı tarihi maç hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Devlet başkanı; yabancı yatırımcıların, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, bakanlık ve kurum yöneticilerinin katıldığı prestijli toplantıda, futbolcularımızın sahadaki mücadelesini, güçlü karakterini ve iradesini özellikle takdir etti.

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer aldı. "Beyaz Kurtlar", ilk turda büyük uluslararası deneyime sahip Kolombiya karşısına çıktı ve 1-3 mağlup oldu. Sonuç taraftarların beklediği gibi olmasa da, futbolcularımız mücadeleci ruhlarını, fiziksel hazırlıklarını ve son ana kadar pes etmeme özelliklerini sergilediler.

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, bu tarihi karşılaşmaya özel bir heyecanla değindi.

Devlet başkanı, "Özbekistan için çok çekişmeli geçen maçta futbolcularımız, Dünya Kupası'nda ilk kez çok deneyimli bir takıma karşı güçlü karakterlerini gösterdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı, 34 yıldır beklenen hayalin gerçekleşmesinin kolay olmadığını belirtti. Özbekistan milli takımının Dünya Kupası sahnesine çıkması, milli futbolumuz için yeni bir dönemi başlattı.

Shavkat Mirziyoyev, "Kolay değil, ilk kez. 34 yıldır beklediğimiz bir olaydı. Bu yüzden güçlü karakterlerini, fiziksel hazırlıklarını ve iradelerini açıkça ortaya koyduklarını söylemek doğru olur" şeklinde konuştu.

Nitekim Kolombiya maçı sadece sportif bir sonuç değil, tüm ülke için tarihi bir olay oldu. Özbekistan devlet marşı ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yankılandı. Milyonlarca vatandaşımız sabahın erken saatlerinde televizyon başında milli takımı destekledi.

Futbolcularımız, dünya futbolunda büyük deneyime sahip bir rakibe karşı sahaya çıktı. Kolombiya kadrosunda Avrupa ve Güney Amerika'nın prestijli kulüplerinde oynayan yıldız futbolcular vardı. Buna rağmen "Beyaz Kurtlar", maçın bazı bölümlerinde rakibe ciddi baskı kurarak fırsatlar yaratmayı başardı.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan milli takım oyuncularını vatansever ve fedakar gençler olarak tanımlayarak, tüm ülkenin onlarla gurur duyduğunu vurguladı.

Devlet başkanı, "Bir şeyi belirtmek isterim ki, vatansever ve fedakar gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bugünkü Özbekistan'ın kahramanlarıdır" dedi.

Bu sözler toplantı katılımcıları tarafından büyük alkışlarla karşılandı. Videoda yabancı yatırımcıların, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve yerel yöneticilerin, Cumhurbaşkanı'nın milli takıma yönelik sözlerini alkışlarla destekledikleri görülüyor.

Toplantıdaki samimi atmosfer, sporun halkları ve ülkeleri birleştiren bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Farklı ülkelerden gelen konuklar da Özbekistanlı futbolcuların tarihi katılımını alkışlarla takdir etti.

Shavkat Mirziyoyev, milli takımın önünde hala birçok fırsat olduğunu da özellikle belirtti. İlk maçtaki mağlubiyet, Dünya Kupası'ndaki mücadelenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Milli takımımızın önünde hala önemli maçlar var.

Cumhurbaşkanı, "Önümüzde hala çok fazla fırsat olduğunu sizler de gördünüz. Çocuklarım, kahramanlarım birçok şeye muktedir olduklarını gösterdiler" dedi.

Devlet başkanının "çocuklarım, kahramanlarım" sözleri, futbolculara karşı samimi bir güven ve sevgiyi ifade etti. Bu hitap sadece milli takım üyelerine değil, tüm Özbekistan taraftarlarına da büyük bir manevi güç verdi.

Kolombiya maçında futbolcularımız ilk yarıda güçlü bir baskıya maruz kaldı. Ancak devreden sonra takım etkinliğini artırarak rakip kaleye tehlikeli ataklar düzenlemeye çalıştı. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü de taraftarlar için unutulmaz bir an oldu.

Sonuca rağmen takımın oyununda birçok olumlu yan vardı. Futbolcular yüksek tempoya uyum sağlamaya, fiziksel mücadelede rakibe karşı onurlu bir direnç göstermeye ve son dakikalara kadar savaşmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı da tam olarak bu karakteri, iradeyi ve fedakarlığı yüksek takdirle karşıladı. Milli takıma gelecek maçlar öncesinde başarılar diledi.

Shavkat Mirziyoyev, "Sadece başarılar diliyoruz. İleri, Özbekistan!" dedi.

Devlet başkanının bu çağrısı, toplantı salonunda bir kez daha güçlü alkışlarla karşılandı. Toplantıya katılan yabancı konuklar da Özbekistanlı futbolculara duyulan güven ve desteğe ortak oldu.

Milli takımımız için bu sözler özel bir öneme sahip. Dünya Kupası'nda her maç büyük bir baskı, yüksek sorumluluk ve ciddi fiziksel güç gerektirir. Böyle bir aşamada ülke liderinin güveninin futbolculara ek motivasyon sağlaması doğaldır.

Özbekistanlı futbolcular Dünya Kupası'nda sadece sportif sonuçlar için değil, tüm ülkenin onuru, milli gurur ve milyonlarca taraftarın güveni için sahaya çıkıyorlar.

İlk maç tarihe geçti. Orada hatalar da vardı, sevinçli anlar da. En önemlisi, Özbekistan Dünya Kupası sahnesinde mücadeleci ve pes etmeyen bir takım olduğunu gösterdi.

Şimdi "Beyaz Kurtlar"ın önünde yeni maçlar var. Futbolcular Kolombiya maçından dersler çıkararak, sonraki rakiplere karşı daha güvenli ve kararlı hareket etmeye çalışacaklar.

Shavkat Mirziyoyev'in "onlar bugünkü Özbekistan'ın kahramanlarıdır" sözleri, milli takımın tarihi katılımına verilen en yüksek takdirlerden biri oldu.

Dünya Kupası devam ediyor. Fırsatlar hala önümüzde. Milyonlarca taraftar ise Cumhurbaşkanı'nın çağrısına katılarak tek bir ağızdan şöyle diyor:

İleri, Özbekistan!