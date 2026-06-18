Fayzullayev 21. yüzyıl Dünya Kupaları'nın en kısa boylu golcüsü oldu

Özbekistan milli takımının orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle bir tarihi başarıya daha imza attı.

İstatistiklere göre, 21. yüzyılda düzenlenen Dünya Kupaları'nda gol atan en kısa boylu futbolcu oldu.

Fayzullayev'in boyu 167 santimetredir.

Bu rekor daha önce Uruguay milli takım oyuncusu Giorgian de Arrascaeta'ya aitti.

Uruguaylı futbolcunun boyu 173 santimetreydi ve önceki rekor sahibi olarak kabul ediliyordu.

Böylece Abbosbek Fayzullayev, Dünya Kupası'ndaki golüyle sadece Özbekistan futbolunda değil, Dünya Kupası istatistikleri tarihinde de yerini aldı.