Abbosbek Fayzullayev golunu kime adadığını açıkladı

·90·Spor
Abbosbek Fayzullayev golunu kime adadığını açıkladı

Özbekistan milli takımının orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, Dünya Kupası grup aşamasının 1. maçında attığı tarihi golden sonra kısa bir röportaj verdi.

Gazeteci, attığı golü kime adadığını sordu.

Fayzullayev bu soruya yanıt olarak, golü öncelikle ailesine ve müstakbel eşine adadığını söyledi.

«Bu golü öncelikle aileme ve müstakbel eşime adıyorum», dedi Abbosbek Fayzullayev.

Bu cevabı taraftarlar tarafından sıcak karşılandı.

Abbosbek FayzullayevÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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