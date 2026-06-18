Milan Yeni Proje İçin Borussia Dortmund Efsanesini İstiyor

·58·Spor
Milan Yeni Proje İçin Borussia Dortmund Efsanesini İstiyor

İtalyan kulübü Milan yönetimi, takımda başlayan yeni dönemi başarıyla gerçekleştirmek için sportif direktörlük pozisyonuna uygun bir aday belirledi. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, "rossoneri" yetkilileri Borussia Dortmund'un eski yöneticisi Sebastian Kehl ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bu adım, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in taktik görüşlerine uygun bir kadro kurma yolunda önemli bir hamle olarak görülüyor. Goal.com haberi veriyor.

Geçen sezonki başarısız performansın ardından Milan yönetimi, sportif yönetimde köklü reformlar yapmaya karar verdi. İlk olarak Eintracht Frankfurt temsilcisi Markus Krosche ile görüşmeler yapıldı ancak Alman uzman Almanya'da kalmayı tercih etti. Şimdi kulüp sahibi Gerry Cardinale tüm dikkatini Sebastian Kehl'e vermiş durumda. Kehl, uzun yıllar boyunca Almanya'da genç yetenekleri keşfetme ve onları üst seviyeye taşıma konusunda büyük deneyim kazandı.

Transferler ve Stratejik Planlar

Sebastian Kehl için İtalya seçeneği oldukça cazip olabilir, çünkü İngiltere Premier League'e geçişi beklenmedik şekilde gerçekleşmedi. Bilgilere göre, uzman görüşmeler yapmak için Tottenham ile Londra'ya gitti ancak taraflar kulübün gelecekteki stratejik gelişimi konusunda anlaşmaya varamadı. Milan ise Kehl'e, Ruben Amorim ile iş birliği içinde tam yetki vermeye hazır.

Yeni sportif direktörün önündeki temel görevlerden biri, Ruben Amorim'in istediği futbolcuları San Siro'ya getirmek olacak. Portekizli teknik adam, yakından tanıdığı Sporting CP yıldızlarını takıma katmak istiyor. Özellikle orta saha oyuncusu Morten Hjulmand ve hücum oyuncusu Francisco Trincao, transfer piyasasındaki ana hedefler olarak belirlendi.

Morten Hjulmand için mücadelenin kolay olmayacağı açık, çünkü futbolcuya Manchester United ve Manchester City gibi devler de talip. Ancak Milan yönetimi, Ruben Amorim'in futbolcuyla olan kişisel ilişkilerinin bu yarışta avantaj sağlayacağına inanıyor. Francisco Trincao ise taktiksel çok yönlülüğü ile Cardinale tarafından savunulan inovatif futbol tarzına tamamen uyum sağlıyor.

Milan yönetimi alternatif seçenekleri de değerlendiriyor. Eğer Sebastian Kehl ile anlaşma sağlanamazsa, kulüp şu uzmanlara yönelebilir:

  • Jose Boto — Flamengo temsilcisi ve Ruben Amorim ile Lizbon'da birlikte çalışmış;
  • Devin Ozek — Fenerbahce'nin eski yöneticisi.

Bu atamalar, Milan'ın sadece İtalya Serie A'da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de konumunu geri kazanmaya yönelik kapsamlı projesinin bir parçasıdır. Sebastian Kehl'in gelişiyle kulübün transfer politikasının daha profesyonel ve etkili bir seviyeye taşınması bekleniyor.

MilanRuben AmorimSebastian KehlTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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