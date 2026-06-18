James Rodriguez Özbekistan Milli Takımı'nın Performansını Nasıl Değerlendirdi?

2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları Kuzey Amerika'da heyecanla devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızın büyük bir heyecanla beklediği tarihi gün geldi ve Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahalarında top koşturdu. Grup aşamasının 1. turundaki bu tarihi mücadele, Meksika'nın dünyaca ünlü Mexico City şehrinde yer alan görkemli Azteca Stadyumu'nda gerçekleşti. Sert geçen mücadele, deneyimli Kolombiya Milli Takımı'nın 3:1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ardından Kolombiya Milli Takımı kaptanı, ünlü orta saha oyuncusu James Rodriguez, Dünya Kupası'nale debut yapan Özbekistan Milli Takımı'nın sergilediği oyuna değinerek görüşlerini ve samimi değerlendirmelerini paylaştı.

Kolombiya kaptanının temsilcilerimiz hakkındaki düşüncelerini ve milli takımımızın gelecek fikstürünü aşağıdaki özel spor tablosu aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

Konuşmacı ve Mevkii Özbekistan Milli Takımı'na Yönelik Temel Değerlendirme Sıradaki Rakip ve Maç Zamanı • James Rodriguez

(Kolombiya Milli Takımı Kaptanı) • Fiziksel olarak güçlü, kararlı ve sert oynayan bir takım.

• Savunmada çok derin hareket ettiler.

• Kendilerine güvenirlerse harika sonuçlar alabilirler. • Portekiz Milli Takımı

• DK-2026, Grup Aşaması, 2. Tur

• 23 Haziran, Salı günü

«Kendilerine daha fazla güvenirlerse, iyi sonuçlar elde edebilirler»

Kolombiya'nın lideri James Rodriguez, maç sonrası verdiği röportajda Özbek futbolcuların savaşçı ruhunu ve fiziksel durumunu özellikle takdir etti. Basın mensuplarının «James, Özbekistan Milli Takımı sizde nasıl bir izlenim bıraktı?» sorusuna deneyimli yıldız şu yanıtı verdi:

«Fiziksel açıdan oldukça güçlü bir takım oldukları belli. Sahada çok kararlılar, gerektiğinde sert oyun sergilediler ve savunma hattında oldukça derin oynadılar. Bence, eğer kendi güçlerine ve yeteneklerine daha fazla güvenmeye başlarlarsa, gelecekte çok iyi ve pozitif sonuçlar elde edebilirler».

Tarihi ilk golün sahibi — Abbosbek Fayzullayev!

Hatırlatmak gerekir ki, maç boyunca temsilcilerimiz rakibe karşı onurlu bir direnç gösterdiler. Mücadelenin 60. dakikasında, skor Kolombiya lehine 1:0 iken, milli takımımızın yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev rakip kaleyi tam isabetle vurdu.

Bu gol, Özbekistan Milli Takımı'nın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti ve skoru eşitleyerek taraftarlarımıza sonsuz mutluluk yaşattı. Güzel kombinasyon ve iradeli hareket, takımımızın potansiyelinin yüksek olduğunu açıkça gösterdi.

Önümüzde Portekiz bizi bekliyor

Dünya Kupası'ndaki ilk heyecan verici maç geride kaldı. Şimdi, deneyimli teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, tüm dikkatini sıradaki önemli mücadeleye odaklayacak.

Temsilcilerimiz, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turu kapsamında dünyanın en güçlü devlerinden biri olan Portekiz Milli Takımı ile sahaya çıkacaklar. Bu hayati çarpışmanın bu yılın 23 Haziran, Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Dünya futbolunun yıldızı James Rodriguez'in itirafı, gençlerimizin doğru yolda olduğunun bir göstergesidir. İlk maçtaki mağlubiyet bizi yıkmamalı, aksine Azteca'daki tarihi gol ve oyun bize büyük bir deneyim kazandırdı. Cannavaro'nun öğrencilerinin Salı günü Portekiz karşısındaki mücadelede kendilerine daha fazla güvenerek tüm dünyayı şaşırtmalarını umuyoruz. Gevşemeyin «Beyaz Kurtlar», yanınızdayız!

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