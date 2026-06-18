Gustavo Puerta Özbekistan Maçındaki Hedefleri Hakkında Konuştu

Kuzey Amerika sahalarında 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları kıyasıya bir mücadeleyle devam ediyor. K Grubu'nun 1. turunda Özbekistan Milli Takımı'na karşı alınan 3:1'lik galibiyetin ardından, Kolombiya Milli Takımı'nın yetenekli orta saha oyuncusu Gustavo Puerta, maç izlenimleri ve elde edilen başarı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Güney Amerikalıların bu kritik galibiyetine önemli katkı sağlayan yetenekli futbolcu, sahadaki görevleri ve takım ruhu hakkında konuştu.

Kolombiyalı orta sahanın görüşlerini ve K Grubu'ndaki mevcut durumu aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sporcu ve Konumu FIFA Basın Servisine Yapılan Açıklama K Grubu'ndaki Durum ve Sonraki Tur Takvimi • Gustavo Puerta

(Kolombiya orta saha oyuncusu) • Teknik direktör, savunmada agresif olmayı ve hücuma çıkmayı talep etti.

• Dünya Kupası'ndaki ilk asistini gerçekleştirdi. • Kolombiya: 3 puanla grubun tek lideri.

• Sıradaki rakip: Kongo Demokratik Cumhuriyeti.

«Teknik direktörün talimatlarını layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum»

Gustavo Puerta, FIFA resmi basın servisinin temsilcilerine verdiği özel röportajda, başantrenör tarafından verilen taktik talimatlar hakkında açık konuştu. Orta saha oyuncusu, hocasının kendisinden maç boyunca savunma hattında daha kararlı ve agresif hareket etmesini, aynı zamanda uygun fırsat doğar doğmaz hızla hücuma çıkmasını istediğini belirtti.

«Özbekistan'a karşı oynanan bu zorlu mücadelede, üzerime yüklenen taktik görevleri layıkıyla yerine getirdiğimi ve takımıma yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Sahada sadece ben değil, tüm takım arkadaşlarım da çok büyük bir çaba sarf etti ve tüm güçlerini ortaya koydu. Özellikle kariyerimin bu prestijli Dünya Kupası'nda ilk asistimi yapmayı başardığım için çok mutluyum», diye ekledi Kolombiyalı futbolcu.

Kolombiya grupta lider, sıradaki rakip Kongo DR

Hatırlatmak gerekir ki, ilk tur maçında Özbekistan Milli Takımı'nı 3:1 mağlup eden Kolombiya Milli Takımı, hanesine kritik 3 puanı yazdırarak K Grubu'nun mutlak ve tek lideri konumuna yükseldi.

Turnuva takvimine göre Kolombiyalılar, ikinci turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı ile karşı karşıya gelecekler. Afrika temsilcisi Kongo DR, ilk turda güçlü Portekiz Milli Takımı ile oynadığı mücadelede 1:1'lik beraberlikle ayrılarak rakipleri için kolay bir lokma olmayacağını kanıtlamıştı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Rakip orta sahanın itirafları ve gruptaki durum, Dünya Kupası'nda zayıf takım olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. İlk turda fırsat kaçırılmış olsa da, Fabio Cannavaro'nun öğrencilerini Portekiz'e karşı hayati bir maç bekliyor. Kongolular Portekiz'den puan alabildiyse, bizim «Beyaz Kurtlar» da bu görevi en iyi şekilde başarabilir! Temsilcilerimize inanmaya devam ediyoruz!

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