Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, milyonlarca vatandaşımız için tarihi anlar sunuyor. Bilindiği üzere, bu Mundial kapsamında Özbekistan Milli Takımı tarihindeki ilk resmi maçına çıktı. K Grubu'nun 1. turunda Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya ile karşı karşıya gelen temsilcilerimiz, sahadan 1-3 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu debut maçının ardından, Rusya Futbol Birliği'nin (RFU) onursal başkanı Vyacheslav Koloskov, Özbek futbolcuların ilk maçı ve potansiyelleri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Tanınmış Rus uzmanın görüşlerini ve milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki gelecek maç takvimini aşağıdaki analiz tablosundan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Uzman ve Unvanı Milli Takım Maçına İlişkin Değerlendirme Sıradaki Maçlar ve Dünya Kupası Finali • Vyacheslav Koloskov

(RFU Onursal Başkanı) • Debut biraz şanssız geçti ancak oyun organizasyonu fena değildi.

• Takımda iyi potansiyeller gözlemlendi. • 23 Haziran: Portekiz — Özbekistan

• 28 Haziran: Kongo Demokratik Cumhuriyeti — Özbekistan

• 19 Temmuz: Turnuvanın Sonu

«Oyun organizasyonu fena değildi, fırsatlar elbette olacaktır»

Vyacheslav Koloskov, milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk adımını analiz ederken, şu an için aşırı rahatlığa kapılmamak gerektiğini ancak aynı zamanda takımın potansiyeli olduğunu vurguladı. Uzman, basın mensuplarına verdiği röportajda şunları söyledi:

«Şu anki duruma gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak, çok şey söylemek zor çünkü debut maçı beklendiği kadar şanslı geçmedi. Futbolcular güçlü bir rakibe yenildiler ve kalelerinde üç gol gördüler. Bu nedenle, şu an için taraftarların aşırı sevineceği bir durum yok. Elbette maç boyunca Özbeklerin iyi pozisyonları oldu, sahadaki oyun organizasyonu da kötü bir izlenim bırakmadı. Ancak henüz onlara gönül rahatlığıyla 'vivat' diyecek seviyeye gelmediler. En önemlisi, önlerinde iki önemli maç daha var ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürecekleri kesin».

Önümüzde iki ölüm kalım savaşı ve tarihi bir fırsat

Hatırlatmak gerekir ki, grup aşamasının ilk turuna şanssız bir başlangıç yapmış olsa da, Fabio Cannavaro yönetimindeki «Beyaz Kurtlar» için play-off bileti alma şansı henüz tamamen kaybolmuş değil. Temsilcilerimiz gruptaki ikinci maçını bu yılın 23 Haziran tarihinde güçlü Portekiz Milli Takımı'na karşı oynayacaklar, 3. tur kapsamındaki son belirleyici maç ise 28 Haziran tarihinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımıyla yapılacak.

Hatırlatalım, dünyanın en prestijli spor şöleni olan turnuvanın, bu yılın 19 Temmuz tarihinde şampiyonun belirlenmesiyle resmen sona ermesi planlanıyor.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Deneyimli uzman Vyacheslav Koloskov'un sözlerinde haklılık payı var; ilk maçtaki heyecan etkisini gösterdi ancak milli takımımızın taktiksel gelişimi ve sahadaki disiplini, gelecek galibiyetlerden umut kesmemek için bir temel oluşturabilir. Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz'e karşı Salı günü oynanacak maçta, gençlerimizin gerçek bir irade ve Özbek kararlılığı göstererek eleştirmenlere hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz. İleri Özbekistan, vatandaşlarımız seninle birlikte!

Dünya Kupası'nın en özel analizlerini, milli takım kampından son içgörüleri ve Mundial günlüğünü her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!