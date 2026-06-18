Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı: Efsaneyi kendisinden kurtarma vakti geldi mi?

·56·Spor
Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı: Efsaneyi kendisinden kurtarma vakti geldi mi?

Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk adımları beklenmedik bir eleştiri dalgasına yol açtı. Takımın Kongo DC ile oynadığı maçtaki sönük beraberlik (1-1), sadece taraftarları değil, ünlü uzmanları da Cristiano Ronaldo etrafındaki sorunlara odaklanmaya zorladı. Birçok uzman, 41 yaşındaki forvetin sahadaki hareketlerinin takımın genel temposunu olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester United'ın eski forveti Louis Saha, Casinolyze'a verdiği röportajda, Ronaldo'nun rekor kovalama tutkusunun takımın taktiksel esnekliğini engellediğini belirtti. Saha'ya göre, Cristiano'yu kendisinden "kurtarmak" gerekiyor çünkü o hala Lionel Messi ve Erling Haaland gibi genç yıldızlarla rekabet etmeye çalışıyor. Bu durum, takımın yüksek tempoda baskı yapma (pres) yeteneğini düşürüyor.

Taktiksel sorunlar ve teknik direktör tercihi

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez şu anda zor bir seçimle karşı karşıya. Houston'da oynanan maçta kaptanını maç sonuna kadar sahada tutması birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Eleştirmenler, teknik direktörü takımın çıkarlarından ziyade Al-Nassr yıldızıyla olan kişisel ilişkilerine öncelik vermekle suçluyor. Louis Saha ise Ronaldo'yu yedek bırakarak onu play-off aşamasına taze bir güçle getirmenin en doğru yol olduğunu vurguladı.

Arsenal ve Fransa Milli Takımı efsanesi Thierry Henry de bu konuda sert görüşlerini dile getirdi. Maç sırasındaki taktiksel hataları analiz ederken, Ronaldo'nun sahadaki konumunun takım arkadaşlarını engellediğini belirtti. Özellikle ikinci yarıdaki pozisyonlardan birinde, Cristiano'nun gol atma içgüdüsü nedeniyle Bruno Fernandes'in yolunu kestiği ve net bir gol fırsatını harcadığına dikkat çekildi.

"Evde oturanlar, şunu anlayın: Takımın gol atması gerekiyor, sizin değil," diye vurguladı Henry analizinde. Ona göre, bireysel rekorlar takım başarısının üzerinde olmamalı. Bu durum, Portekiz Milli Takımı içindeki dengenin bozulabileceğine dair bir uyarı olarak kabul ediliyor.

Buna rağmen, Ronaldo'nun fiziksel durumunun hala üst düzeyde olduğu inkar edilemez. Kendisi üzerinde durmaksızın çalışmaya devam ediyor, ancak modern futbolun gerektirdiği yüksek enerji ve sürekli hareket, 41 yaşındaki bir futbolcu için doğal olarak zorluk yaratıyor. Artık Roberto Martinez'in sonraki maçlarda kadroda nasıl değişiklikler yapacağı ve Ronaldo'nun rolünü nasıl belirleyeceği turnuvanın kaderini belirleyebilir.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıRoberto MartinezFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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