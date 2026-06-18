Roberto Martinez ve Cristiano Ronaldo Yeniden Aynı Takımda: Al-Nasr Yeni Teknik Direktörle Anlaşma Aşamasında

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, kariyerinde keskin bir dönüm noktasına yaklaşmış durumda. İspanyol çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımdaki görevini bırakarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın başına geçmesi bekleniyor. A Bola gazetesi bu bilgiyi paylaştı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Şu anda Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası turnuvasında yer alan Martinez ile Suudi kulübü arasındaki görüşmeler belirleyici aşamaya girdi. Anlaşma gerçekleşirse, Riyad'da vatandaşının Jorge Jesus'un yerini alacak. Taraflar arasındaki ilk temasların prestijli turnuva başlamadan önce başladığı kaydedildi.

Bu transferin en dikkat çekici noktası, Roberto Martinez'in efsanevi forvet Cristiano Ronaldo ile yeniden birlikte çalışma fırsatı yakalayacak olması. Milli takımda 41 yaşındaki yıldıza sürekli güvenen teknik direktör için kulüp düzeyinde de onunla iş birliği yapmak oldukça cazip görünüyor. Ayrıca, Al-Nasr kadrosunda Portekiz Milli Takımı'nın bir diğer oyuncusu Joao Felix de forma giyiyor.

Kulüp Yönetimine Dönüş ve Yeni Meydan Okumalar

Roberto Martinez için bu, 2016'dan bu yana ilk kez kulüp düzeyindeki kariyerine geri dönüş olacak. Bu süre zarfında Belçika ve Portekiz milli takımlarında uzun süre görev yaptı. Goal.com'un haberine göre, teknik adamın Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile olan sözleşmesinin sona ermek üzere olması, kulüp futboluna dönme isteğini daha da artırdı.

Al-Nasr yönetimi başlangıçta Marco Silva ismini değerlendirmişti ancak o Benfica ile sözleşme imzalamayı tercih etti. Bunun ardından kulüp dikkatini iki adaya çevirdi. Al-Nasr'ın eski hukuk direktörü Saad Al-Subaie, sosyal medyada kulübün şu anda Dünya Kupası'nda yer alan teknik direktör ile Güney Amerika'daki takımlardan birini çalıştıran uzman arasında bir seçim yaptığını doğruladı.

Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Kongo DR ile 1-1 berabere kalarak eleştirilerin odağına yerleştiği bir dönemde, Martinez'in geleceğiyle ilgili haberlerin takım içi atmosfere nasıl yansıyacağı merak konusu. Buna rağmen, Suudi Arabistan'a geçişi neredeyse kesinleşmiş bir mesele olarak görülüyor.