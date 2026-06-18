Volkanovski, Gaethje ve Topuria Arasında Hızlı Bir Rövanş İstiyor

·65·Spor
Volkanovski, Gaethje ve Topuria Arasında Hızlı Bir Rövanş İstiyor

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında olaylar hızlı ve beklenmedik bir şekilde gelişmeye devam ediyor. UFC tüy sıklet kemer sahibi, ünlü Avustralyalı sporcu Alexander Volkanovski, yakın zamanda gerçekleşen sansasyonel karşılaşma hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Deneyimli Amerikalı dövüşçü Justin Gaethje ile yetenekli İspanyol temsilcisi Ilia Topuria arasında acilen bir rövanş maçı düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

Alexander Volkanovski, ünlü spor yorumcusu ve gazeteci Ariel Helwani'ye verdiği özel röportajda, bu maçın taktik analizine ve Topuria'nın mağlubiyet nedenlerine özellikle değindi.

Aşağıdaki analitik infografik tablosu aracılığıyla, mevcut şampiyonun düşüncelerini ve oktagondaki durumu detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Uzman ve statüsü

Topuria için rövanştaki temel taktik

İlk maçın sonucu ve yeri

Alexander Volkanovski


(UFC Tüy Sıklet Şampiyonu)

• Maçta asla acele edilmemeli.


• Kendisi için uygun olan mesafeyi korumalı.


• Her zamanki gibi taktik tuzakları doğru kurmalı.

Yer: ABD, Beyaz Saray (White House)


Sonuç: Ilia, 4. raunttan sonra maça devam etmeyi reddetti.


Kazanan: Justin Gaethje.

«Aşırı agresiflik mağlubiyete yol açtı»

Volkanovski, Topuria'nın ilk maçta yaptığı temel hatayı açıklayarak, rövanş karşılaşmasında nasıl hareket etmesi gerektiğine dair tavsiyelerini verdi:

«Eğer Ilia, gelecek rövanş maçında hiçbir aceleciliğe kapılmadan, kendisi için daha rahat olan mesafede istikrarlı çalışır ve geleneksel taktik tuzaklarını oktagona doğru yerleştirebilirse, sonunda rakibini mağlup edecek belirleyici darbeyi bulabilir. Bence Justin Gaethje'ye karşı yapılan ilk maçta, aşırı agresiflik ve duygulara kapılma, Topuria'nın fırsatı kaçırmasının temel nedeni oldu», diye belirtti Avustralyalı şampiyon.

Beyaz Saray'daki sansasyonel karşılaşma nasıl sonuçlanmıştı?

Hatırlatmak gerekirse, Ilia Topuria ve Justin Gaethje arasındaki ilk şiddetli maç, ABD'nin simgesi olan ünlü Beyaz Saray ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Oldukça tavizsiz ve zorlu geçen karşılaşmanın 4. raundu sona erdikten sonra, İspanyol dövüşçü sağlık durumu veya fiziksel kondisyonu nedeniyle maçı sonuna kadar sürdüremeyeceğini bildirdi. Sonuç olarak, gerçek galibiyet ev sahibi temsilcisi, tehlikeli Amerikalı dövüşçü Justin Gaethje lehine sonuçlandı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Ilia Topuria'nın mağlubiyeti MMA dünyası için beklenmedik bir durum oldu, ancak Alexander Volkanovski gibi deneyimli bir şampiyonun rövanş hakkındaki düşünceleri, bu sıkletle ilgili yakında tekrar büyük bir maça tanıklık edeceğimizin işaretidir. Eğer Topuria hatalarından doğru dersler çıkarırsa, ikinci maçta oktagonun Gaethje için gerçek bir cehenneme dönüşmesi kaçınılmazdır. Biz ise bu sıkletteki en ilginç olayları takip etmeye devam edeceğiz!

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Alexander VolkanovskiJustin GaethjeIlia TopuriaUFCAriel Helwani
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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