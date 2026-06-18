Abdukodir Husanov «Azteca»da Kameramanı Nasıl Devirdi? (Video)

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında oynanan Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki tarihi karşılaşma (1:3), sadece atılan gollerle değil, sahadaki beklenmedik ve sert olaylarla da uluslararası medyanın dikkatini çekti. Özellikle, dünyanın en prestijli spor yayınlarından biri olan «Mundo Deportivo», maçın 34. dakikasında milli takım savunmacımız Abdukodir Husanov'un içinde bulunduğu şaşırtıcı ve sansasyonel olay hakkında özel bir makale yayımladı.

Meksika şehrindeki efsanevi ve görkemli «Azteca» Stadyumu'nda gerçekleşen bu çarpışmada, genç savunmacımız rakibin en tehlikeli yıldızına karşı kendine has bir «savaş» verdi.

Aşağıdaki analiz infografiği aracılığıyla maçın en ateşli anlarını, tarihi kayıtları ve K grubunun gelecek maç takvimini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Maç dakikası ve olay yeri Çarpışma detayları ve hakem kararı Özbekistan milli takımının tarihi kayıtları • 34. dakika

• Meksika şehri, «Azteca» Stadyumu • Husanov, Luis Díaz'a sert bir kayarak müdahalede bulundu.

• Ataletle saha dışındaki kameramanı da devirdi.

• Hakem Anthony Taylor sarı kart gösterdi. • İlk resmi golün sahibi: Abbosbek Fayzullayev

• İlk uyarıyı alan futbolcu: Abdukodir Husanov

• 23 Haziran: Portekiz — Özbekistan (Houston)

• 28 Haziran: Kongo Demokratik Cumhuriyeti — Özbekistan

Luis Díaz'a korkunç müdahale ve devrilen kameraman

Maçın ilk yarısının en ateşli anlarında, Kolombiya milli takımı ve Bayern Münih'in yıldızı Luis Díaz, taç çizgisi boyunca yüksek hızla ilerlemeye çalıştı. O anda Abdukodir Husanov, rakibine karşı kendi tavizsiz tarzıyla sert bir kayarak müdahalede bulundu.

Yabancı yayın organı, «Özbek savunmacı rakibin ayağına vurarak onu yere serdi. Ancak yüksek hız ve atalet nedeniyle Husanov kendini durduramadı, saha dışına kaydı ve sonuç olarak orada canlı yayın yapan kameramanı da sert bir darbeyle devirdi» şeklinde yazdı.

Bu heyecan verici olay nedeniyle oyun kısa bir süre durduruldu. Yere düşen kameramana saha kenarında doktorlar tarafından hızlıca tıbbi müdahale yapıldı. Çarpışmanın merkezinde olan İngiliz deneyimli hakem Anthony Taylor ise Luis Díaz'a karşı yapılan bu sertlik nedeniyle Husanov'u sarı kartla cezalandırdı.

Yenilgi içindeki tarih: Abbosbek ve Abdukodir'in kayıtları

Bu sert mücadele 3:1'lik skorla Kolombiya lehine sonuçlanmış olsa da, bu maç Özbek futbol tarihine altın harflerle kazındı. Çünkü bu karşılaşma, Özbekistan için Dünya Kupası final aşamasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta, milli takımımızın yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, rakip kaleyi isabetli bir şekilde hedef alarak ülkemizin Dünya Kupası final aşamasındaki ilk golünün sahibi olarak adını tarihe yazdırdı. Yakın dostu ve takım arkadaşı Abdukodir Husanov ise bu küresel turnuvada sarı kart gören ilk Özbek futbolcu olarak istatistiklere girdi.

Sıradaki durak — Houston'da Portekiz'e karşı savaş!

İlk turdaki talihsizliğe rağmen, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri önlerindeki önemli maçlara ciddi şekilde hazırlanıyorlar. Temsilcilerimiz, grup aşamasının ikinci turunu bu yılın 23 Haziran günü dünya devi Portekiz milli takımına karşı oynayacaklar. Dünya yıldızlarının yer aldığı bu çarpışma, ABD'nin Houston şehrindeki görkemli stadyumda gerçekleşecek.

Temsilcilerimiz, K grubundaki son ve belirleyici maçlarını ise 28 Haziran günü Afrika'nın güçlü temsilcisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımına karşı oynayarak grup aşamasını tamamlayacaklar.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Genç savunmacımız Abdukodir Husanov'un sahadaki bu korkusuz ve sert hareketleri, temsilcilerimizin Dünya Kupası'nda sadece bir seyirci olmadığını, aksine her karış toprak için savaşmaya hazır olduğunu gösteriyor. İlk heyecan geride kaldı, Abbosbek'in tarihi golünün takıma psikolojik üstünlük sağlayacağı kesin. Houston'daki maçta gençlerimizin tüm güçlerini göstererek milyonlarca vatandaşımıza galibiyet sevincini yaşatacaklarına inanıyoruz. Mücadele devam ediyor, çocuklar!

Dünya Kupası'nın en ateşli ve özel olaylarını, milli takım oyuncularının kamptan gelen son haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!