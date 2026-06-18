Kongo DR orta saha oyuncusu: “Cristiano Ronaldo artık eskisi kadar tehlikeli değil”

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Portekiz milli takımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile beklenmedik bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Afrikalı temsilci Ngal’ayel Mukau, rakip takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında sert açıklamalarda bulundu. Mukau'ya göre, 41 yaşındaki forvet artık savunmacıların özel bir plan yapmasını gerektirecek düzeyde bir tehlike oluşturmuyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Lille kulübü ve Kongo DR orta saha oyuncusu Mukau, maç sonrası verdiği röportajda, beş kez Ballon d'Or sahibi oyuncuyu durdurmak için özel bir hazırlık yapılmadığını reddetti. Goal.com'un haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu, Ronaldo'nun yaşının fiziksel durumunu önemli ölçüde etkilediğini vurguladı. Mukau, “Dürüst olmak gerekirse, ona karşı özel bir planımız yoktu. Çünkü onun eski seviyesinde olmadığını biliyorduk. Hala tarihin en iyilerinden biri, ancak yaş etkisini gösteriyor; artık sahada eskisi kadar yüksek hacimli iş yapamıyor,” dedi.

İstatistikler Ronaldo'nun aleyhine işliyor

Houston'da oynanan mücadelede Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı futbolcu oldu. Ancak maçtaki verimliliği oldukça düşüktü. 90 dakika boyunca topa sadece 25 kez dokundu; bu, büyük turnuvalarda tam oynadığı maçlar arasındaki en kötü istatistiğidir.

Ayrıca, Portekiz efsanesinin golsüzlük serisi de devam ediyor. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kapsamındaki son 10 maçta rakip ağları sarsmayı başaramadı. Bu süre zarfında Ronaldo toplam 33 şut çekmiş olsa da, bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Kongo DR'nin disiplinli savunması, deneyimli forveti tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı.

Roberto Martinez eleştirilere nasıl yanıt verdi?

Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, maçtan sonra kaptanını savundu. Teknik adam, gol gereken bir durumda dünyanın en iyi golcüsünü oyundan almanın mantıksız olduğunu vurguladı. Martinez'e göre, Ronaldo'nun sahada olması rakip savunmacıların dikkatini dağıtmak ve diğer oyuncular için boş alanlar yaratmak açısından kritik bir rol oynuyor.

Teknik direktör, “Cristiano gibi deneyimli bir futbolcunun ceza sahası içinde olması çok önemli. Savunmacıları üzerine çekiyor ve bu bize ek fırsatlar sağlıyor. Gol aradığınızda kadroda Ronaldo'nun olması şart,” şeklinde açıkladı. Buna rağmen, Portekiz'in turnuvadaki başlangıcı taraftarlar ve uzmanlar arasında birçok soru işaretine yol açtı.

Bu beraberlik, Portekiz için grup aşamasındaki durumu biraz karmaşıklaştırabilir. Artık takım, sonraki maçlarda Ronaldo'nun verimliliğini artırmak veya hücum hattında yeni yaklaşımlar uygulamak üzerine kafa yormak zorunda kalacak. Kongo DR için ise bu sonuç tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.