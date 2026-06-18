Neymar, Brezilya'nın Haiti maçında yer almayacak

Brezilya milli takımının kaptanı ve tüm zamanların en golcü ismi Neymar, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Haiti maçında forma giymeyecek. Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF) resmi açıklamasına göre, forvet oyuncusu takımla birlikte Philadelphia'ya gitmeyecek. Goal.com bu haberi bildirdi.

Şu an 34 yaşında olan yıldız futbolcu, sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecinin son aşamasında bulunuyor. Doktorlar ve teknik heyet, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına onu ana gruptan ayırarak özel bir program dahilinde çalışmasına karar verdi. Goal.com'un haberine göre Neymar, New Jersey'deki tesiste kalarak fiziksel durumunu optimize etmeye çalışacak.

Rehabilitasyon süreci ve teknik heyetin planı

Başlangıçta teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar'ın takımla birlikte olmasını ve seyahatlere katılmasını planlamıştı. Bunun, takım ruhunu korumak ve oyuncunun kademeli olarak grup antrenmanlarına uyum sağlaması için gerekli olduğu düşünülmüştü. Ancak sağlık ekibi, rehabilitasyonun özel ekipmanlar eşliğinde sabit bir tesiste sürdürülmesinin daha etkili olduğu sonucuna vardı.

Neymar Salı günü sahada kısa süreli egzersizler yaptı, Çarşamba günü ise çim saha antrenmanlarına katıldı. Buna rağmen, kendisine verilen yüklemeler diğer futbolculara kıyasla çok daha düşük seviyelerde kontrol ediliyor. CBF temsilcileri, oyuncunun güvenliğinin ve turnuvanın belirleyici aşamalarına hazır olmasının öncelikli görev olduğunu vurguluyor.

Gelecek maçlar ve beklentiler

Haiti maçının ardından Brezilya milli takımı, 24 Haziran'da İskoçya ile gruptaki son maçına çıkacak. Neymar'ın bu maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı da büyük bir soru işareti. Carlo Ancelotti, temkinli bir politika izleyerek forvet oyuncusunu play-off aşamasına kadar tamamen sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Futbolcunun teknik ve taktik antrenmanlara verdiği tepki olumlu olursa, grup aşamasının son maçında birkaç dakika süre alabilir. Aksi takdirde, Brezilya taraftarlarının idollerini ancak çeyrek finalden itibaren sahada görme ihtimali yüksek. Şimdilik takım, Haiti maçını Neymar olmadan kazanarak üst tura çıkma meselesini erkenden çözmeye çalışacak.