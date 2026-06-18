Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için İspanya'dan yeni bir forvet transfer etti

İngiliz kulübü Liverpool, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. Merseyside ekibi, Osasuna'nın 22 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Victor Munoz ile sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı. 40 milyon euro değer biçilen bu transfer, takımın hücum hattını güçlendirmek ve ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın yerini doldurmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Liverpool, bu transfer yarışında ciddi bir rekabetin galibi oldu. Özellikle Newcastle United, İspanyol futbolcuyla uzun süre görüşmeler yürütmüştü. Ancak Liverpool son anda devreye girerek transferi kendi lehine sonuçlandırdı. Benzer bir durum geçen yıl da yaşanmış, Merseyside ekibi Newcastle United'ın hedefindeki Hugo Ekitike transferini kapmıştı.

Victor Munoz'un, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola dönemindeki ilk transferi olması bekleniyor. Takımdaki Mohamed Salah'ın ayrılığı, Hugo Ekitike'nin sakatlığı ve Federico Chiesa ile yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, hücumdaki ana yükü Munoz'un üstlenmesi gerekecek. Çok yönlü oyun tarzı ve hızıyla İngiliz futboluna uyum sağlayacağı tahmin ediliyor.

Real Madrid ve Barcelona ekolünün ürünü olan

Munoz'un futbol kariyeri oldukça ilginç geçti. İspanya'nın iki devi olan Barcelona ve Real Madrid akademilerinde eğitim aldı. Katalonya doğumlu futbolcu, başlangıçta La Masia sisteminde üç yıl boyunca kendini geliştirdi. Ancak daha fazla maç deneyimi kazanmak amacıyla 14 yaşında Damm takımına geçti ve burada sergilediği performansla Real Madrid gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Madrid'de hızla as kadroya yaklaştı ve 2024-25 sezonunda tam da Barcelona'ya karşı oynanan maçta çıkış yaptı. Relevo gazetesinin haberine göre, Real Madrid oyuncuya ilgi gösterdiğinde başka hiçbir takımın onu kadrosuna katma şansı kalmamıştı. Buna rağmen, genç yetenek düzenli oyun süresi isteyerek Osasuna'ya katıldı ve buradaki etkileyici performansıyla İspanya milli takımından çağrı aldı.

Şu anda Victor Munoz, İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu için değerlendirilen ana adaylardan biri olarak görülüyor. Bu transfer, Liverpool için sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin stratejik bir yatırımıdır. Munoz'un, İngiltere Premier League'in yoğun temposunda teknik becerilerini ve gol sezgisini kanıtlaması bekleniyor.