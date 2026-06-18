World Boxing Kupası'nda 9 Boksörümüz Çeyrek Finale Yükseldi

·4·Spor
World Boxing Kupası'nda 9 Boksörümüz Çeyrek Finale Yükseldi

Günümüzde, Çin'in yeşil sahalarında ve görkemli spor arenalarında, boks dünyasının prestijli organizasyonlarından World Boxing Kupası heyecanı doruk noktasına ulaşıyor. Dünyanın en güçlü boksörlerinin bir araya geldiği bu büyük turnuvada, Özbekistan milli takım üyeleri de üstün yeteneklerini sergiliyor.

Özbekistan Boks Federasyonu basın servisinden gelen son resmi bilgilere göre, yarın kupanın en heyecanlı ve çekişmeli aşaması olan çeyrek finaller başlayacak. Bu kritik günde, toplam 9 yetenekli ve gelecek vadeden boksörümüz, yarı final bileti ve madalya yolunda ringe çıkacak.

Yarınki yoğun maç programı iki ayrı oturum (program) şeklinde organize edildi. Boksörlerimizin rakipleri, sıkletleri ve maç başlangıç saatleri ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki özel takvimden ulaşabilirsiniz:

Boksörümüz ve Sıklet

Rakip ve Temsil Ettiği Ülke

Maç Saati ve Ring

Nigina O‘ktamova (-57 kg)

• Jessica Coutinho (Brezilya)

09:00 — B ringi

Sitora Turdibekova (-60 kg)

• Crisandi Rios (Venezuela)

09:45 — A ringi

Asilbek Jalilov (-50 kg)

• Subhan Mamedov (Azerbaycan)

10:45 — A ringi

Abdumalik Xalokov (-60 kg)

• Salim Ellis Bey (ABD)

11:00 — A ringi

Shavkatjon Boltayev (-70 kg)

• Ablaykhan Jussupov (Kazakistan)

11:30 — B ringi

Javohir Abdurahimov (-75 kg)

• Gabriele Guidi (İtalya)

12:15 — A ringi

Feruza Kazakova (-51 kg)

• Romane Moulai (Fransa)

15:45 — A ringi

Javohir Ummataliyev (-80 kg)

• Hussein Iashaish (Ürdün)

17:30 — A ringi

Arman Maxanov (+90 kg)

• Danabike Bayikevuzi (Çin)

18:15 — B ringi

Sabah programından akşamki büyük çarpışmalara kadar

Çeyrek final mücadeleleri sabah saat 09:00'da başlayacak. İlk dakikalardan itibaren kadınlar kategorisinde yetenekli temsilcimiz Nigina O‘ktamova, Brezilyalı rakibine karşı ringe çıkarak ülkemizin zafer yürüyüşünü başlatmaya çalışacak. Kısa bir süre sonra Sitora Turdibekova, Venezuela milli takım üyesi ile güçlerini çarpıştıracak.

Erkekler kategorisindeki mücadelelerde de tempo düşmeyecek. Sıkletinde ve tecrübesiyle öne çıkan Abdumalik Xalokov ABD temsilcisiyle, Shavkatjon Boltayev ise günün ana maçlarından birinde komşu Kazakistan'ın boksörüyle karşı karşıya gelecek. Günün ikinci yarısında ve akşam programında ise ağır sıklet boksörlerimiz, özellikle süper ağır sıklette Arman Maxanov, ev sahibi Çin temsilcisine karşı belirleyici maçına çıkacak.

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi:

Çin'deki bu kupa mücadeleleri, temsilcilerimizin uluslararası arenada konumlarını bir kez daha güçlendirmeleri adına çok önemli bir sınav niteliğindedir. Bir günde 9 sporcumuzun ringe çıkması, Özbek boksunun gücünün ve kapsamının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Rakipler arasında ABD, Kazakistan ve Çin gibi güçlü ekollerin olması maçların heyecanını daha da artırıyor. Özbek gençlerinin ve kızlarının yarın ringde gerçek bir azim göstererek yarı final biletlerini alacağına inanıyoruz. Başarılar Özbek boksörler!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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