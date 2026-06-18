Dietmar Hamann'dan Harry Kane'e sert eleştiri: Alman uzman forveti hedef aldı

·40·Spor
Dietmar Hamann'dan Harry Kane'e sert eleştiri: Alman uzman forveti hedef aldı

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası başlangıcında Hırvatistan kalesine iki gol atmasına rağmen, ünlü uzman Dietmar Hamann onun üst düzey maçlarda belirleyici bir rol oynayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi. Almanya milli takımı ve Liverpool'un eski orta saha oyuncusu, Kane'in hala elit rakiplere karşı kendisini kanıtlaması gerektiğini vurguluyor. Goal.com haberine göre.

Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın grup aşamasındaki 4-2'lik galibiyetin ardından Hamann, RTE Sport kanalına verdiği röportajda 32 yaşındaki forvetin yeteneklerini düşük değerlendirdi. Ona göre Harry Kane, grup maçlarında daha zayıf takımlara gol atmaya alışkın, ancak play-off'ların kritik anlarında takımı sürükleyip sürükleyemeyeceği tartışma konusu.

“Grup aşamalarında çok gol atıyor — Tunus, Panama veya Kolombiya kalesine. Ancak o takım kaptanı ve play-off'larda gol atması şart. Fransa veya Brezilya gibi devlere karşı neler yapabileceğini görmek istiyorum. Şu an için bu seviyede olduğuna tam olarak ikna olmuş değilim”, dedi Hamann, Goal.com'un aktardığı bilgilere göre.

Hız ve taktiksel kısıtlamalar

Hamann sadece istatistiklere değil, forvetin taktiksel yönlerine de değindi. Sözlerine göre, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, play-off'larda kontra atağa dayalı oyunlarda Kane'in düşük hızı nedeniyle sorunlar yaşayabilir.

“Bitiriciliği dünyanın en iyisi olabilir, ancak modern futbolda, özellikle turnuvanın ilerleyen aşamalarında hız çok önemli. Kane ise bu özelliğe sahip değil. Bayern Münih kadrosunda herhangi bir santrafor gol atar çünkü zaten şampiyon olurlar. Bu turnuvada Kane yerine başka forvetleri tercih ederdim”, diyor eski Alman futbolcu.

Buna rağmen Harry Kane, Hırvatistan maçında ustalığını sergiledi. Önce penaltıyı gole çeviren oyuncu, ardından kafa vuruşuyla takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu gollerle Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a çıkararak efsanevi Gary Lineker'ın rekorunu kırdı.

Kane şu anda gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile yan yana ilerliyor. Onların önünde ise sadece Cezayir maçında hat-trick yapan Lionel Messi yer alıyor. İngiliz taraftarlar, Kane'in bu sonuçlarının Hamann gibi eleştirmenlerin fikirlerini değiştirmesini umuyor.

Harry KaneEnglandWorld CupThomas TuchelFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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