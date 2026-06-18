Kansas City Arjantinli Taraftarların Kuşatmasında: Lionel Messi İçin Gerçek Bir Hac Yeri

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yaptığı büyük futbol turnuvası öncesinde, Kansas City şehri Arjantin milli takımının binlerce tutkulu taraftarıyla dolup taştı. Lionel Messi ve takım arkadaşlarını desteklemek için gelen taraftarlar, şehri gerçek bir kutlama alanına çevirerek geleneksel "banderazo" (bayrak gösterileri) ve gece gündüz süren şenlikler düzenliyorlar. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, Arjantin'den gelen taraftarlar yerel kültüre ve diğer spor dallarına ilgi bile göstermiyorlar. Örneğin, taraftar gruplarının liderlerinden biri, yerel bir beyzbol maçı teklifine "Beyzbol mü? Bununla ne işim olur? Benim futbolum var!" şeklinde yanıt verdi. Bu durum, Arjantinlilerin milli takımlarına olan sadakatinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Lionel Messi Faktörü ve Pahalı Biletler

Bu taraftar akınının temel sebebi Lionel Messi. Birçok kişi için bu, dünya şampiyonunun son büyük turnuvası olabileceği için, tutkunlar her türlü masrafa katlanmaya hazır. Kansas City'deki (asıl adı Arrowhead) maçları canlı izlemek için bilet fiyatları birkaç bin dolara kadar yükselmiş olsa da, bu durum taraftarları durduramıyor.

Bilet alamayanlar bile sadece sevdikleri takıma yakın olmak, davullar ve bayraklarla özel bir atmosfer yaratmak için şehre akın ediyor. Arjantin milli takımının her adımı taraftarlar tarafından dini bir ritüel gibi yüceltiliyor ve bu da turnuvanın genel prestijini daha da artırıyor.

Miami Değil, Kansas City Merkezde

Genellikle ABD'de futbol ve Lionel Messi denince akla ilk gelen yer Miami şehri olur. Ancak bu kez, Amerika'nın tam merkezi sayılan Kansas City gerçek bir futbol odağına dönüştü. Şehir sokaklarında yankılanan Arjantin marşları ve şarkıları yerel halk için de bir yenilik oldu.

Taraftarlar için bu sadece bir spor müsabakası değil, hayatlarının anlamı haline geldi. Lionel Messi'nin 2030 yılında 42 yaşındayken tekrar sahaya çıkma ihtimalinin düşük olduğu düşünüldüğünde, bu turnuvanın her dakikası tutkunlar için altından daha değerli. La Albiceleste (Arjantin milli takımı), unvanını koruma yolunda böyle devasa bir baskı ve sonsuz bir sevgi altında mücadele ediyor.