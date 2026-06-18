Barcelona, İngiltere'de Tom Brady'nin takımına karşı hazırlık maçına çıkacak

·38·Spor
Barcelona, İngiltere'de Tom Brady'nin takımına karşı hazırlık maçına çıkacak

İspanyol kulübü Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere'nin Birmingham City takımıyla prestijli bir hazırlık maçı yapacak. Goal.com'un haberine göre, İngiltere alt lig temsilcisi için bu mücadele büyük bir olay haline gelecek, çünkü kulüp yönetiminde efsanevi Amerikalı futbolcu Tom Brady görev yapıyor. Goal.com haber veriyor.

Katalanların teknik direktörü Hansi Flick'in ekibi, 2026-27 sezonu öncesinde Burton-upon-Trent şehri yakınlarında iki haftalık bir eğitim kampı yapmayı planlıyor. Bu kamp kapsamında Birmingham'daki St. Andrew's Stadyumu'nda oynanacak maç, Alman teknik adam için takımın taktik şemalarını denemek ve oyuncuların fiziksel durumunu kontrol etmek için uygun bir fırsat olacak.

Genç yetenekler için büyük fırsat

Yaz hazırlık süreci 2026 Dünya Kupası ile aynı zamana denk geldiği için, Barcelona kadrosunda birçok yıldız oyuncunun dinlenmesi bekleniyor. Bu durum, takımın genç ve yedek oyuncularının Hansi Flick'in gözüne girmesi için zemin hazırlıyor. Buna rağmen, uzmanlar Lamine Yamal gibi genç bir yıldızın bu seyahate katılma ihtimalini reddetmiyor.

Birmingham City kulübünün ortağı ve danışma kurulu başkanı, NFL efsanesi Tom Brady, bu habere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yedi kez Super Bowl şampiyonu, resmi sayfasında "Birmingham'a hoş geldiniz" diyerek Katalanları karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Brady kulübe yatırım yaptığından beri, David Beckham gibi dünya yıldızlarını takımın maçlarına çekmeyi başardı.

Birmingham City için ciddi bir sınav

Birmingham City teknik direktörü Chris Davies için bu maç, takımın gelişim seviyesini belirleyecek bir barometre görevi görecek. Takım, 2024-25 sezonunda Birinci Lig'de 111 puan toplayarak rekor bir sonuçla Championship'e geri dönmüştü. Geçen sezon ise 10. sırada yer alarak son on yılın en iyi sonucunu elde etti.

Kulüp yönetimi ve Knighthead Capital Management yatırım fonu, takımı üst lige çıkarmayı hedefliyor. Barcelona gibi bir devle yapılacak mücadele, oyuncuların deneyimini artırmanın yanı sıra kulübün uluslararası prestijini de yükseltecek. Taraftarlar bu "şov" niteliğindeki maçı heyecanla bekliyor.

BarcelonaBirmingham CityTom BradyHansi FlickLamine Yamal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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