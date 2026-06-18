Sam Kerr ABD'ye Geri Dönüyor: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Anlaştı

·24·Spor
Sam Kerr ABD'ye Geri Dönüyor: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Anlaştı

Kadın futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Avustralyalı forvet Sam Kerr, kariyerine yeniden Kuzey Amerika'da devam etmeye yakın. Londra ekibi Chelsea ile vedalaşan deneyimli futbolcu, ABD'nin kadınlar ulusal futbol ligi (NWSL) temsilcisi Gotham FC'ye transfer konusunda anlaşmaya vardı. Goal.com haberine göre.

The Athletic'in haberine göre Kerr, altı yıllık başarılı kariyerinin ardından İngiltere'den ayrılarak kendisi için tanıdık olan şampiyonaya geri dönüyor. Avustralya milli takım kaptanı, Chelsea formasıyla sadece birçok kupa kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kadın futbolunda yeni standartlar belirlemeyi başardı.

Londralıların Safındaki Altın Çağ

Sam Kerr, Chelsea'de geçirdiği altı sezon boyunca gerçek bir efsaneye dönüştü. Takımıyla birlikte beş kez İngiltere Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı ve altı kez yerel kupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca, iki kez ligin en golcü oyuncusu olarak "Altın Bot" ödülüne layık görüldü.

Londra kulübündeki son maçı da sembolik bir anlam taşıdı. Manchester United'a karşı oynanan mücadelede Kerr, tek golün sahibi olarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Toplamda "maviler" formasıyla rakiplerin ağlarını 116 kez havalandırdı.

NWSL Tarihinin En İyi Golcüsü

İlginç olan şu ki, Sam Kerr 2019'dan beri ABD'de oynamamasına rağmen, hala NWSL tarihinin en golcü oyuncusu unvanını koruyor. Düzenli lig maçlarında attığı 77 gol bulunuyor. Kerr, kariyeri boyunca Western New York Flash, Chicago Red Stars ve Sky Blue FC (şimdiki Gotham FC) takımlarında forma giydi.

Kerr'in Gotham FC'ye dönüşü stratejik bir öneme sahip. 2017 yılında tam da bu kulüpte (o zamanki adıyla Sky Blue FC), ligin sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ve gol kralı unvanlarını kazanmıştı. O dönemde 22 maçta attığı 17 golle herkesi hayran bırakmıştı.

Ancak, 32 yaşındaki futbolcunun dönüşüyle ilgili bazı teknik kısıtlamalar da mevcut. Edinilen bilgilere göre Kerr, ligdeki "Yüksek Etkili Oyuncu" (High Impact Player) kuralı kapsamında ayrıcalıklardan yararlanamayacak. Bunun nedeni, yakın zamanda yaşadığı ciddi sakatlık, özellikle de ön çapraz bağ (ACL) sorunlarıdır.

Buna rağmen, Sam Kerr'in deneyimi ve gol sezme yeteneğinin Gotham FC'yi yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu transfer sadece kulübün değil, tüm Amerika kadın futbolunun prestijini artırmaya hizmet edecek.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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