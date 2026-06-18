Çıkış maçımızdaki üç önemli pozitif nokta mı yoksa nerede hata yaptık?

Tüm ülkemiz ve milli futbolumuzun fedakarları için gerçekten unutulmaz, tarihi günler yaşıyoruz. Temsilcilerimiz, sporun en prestijli bayramı olan Dünya Kupası'nın final aşamasındaki ilk maçlarına çıktılar. Doğru, temsilcilerimiz bu mücadelede Latin Amerika'nın en hırslı ve güçlü takımlarından biri olan Kolombiya milli takımına boyun eğdiler (1:3). Ancak mağlubiyete rağmen, bu karşılaşma taraftarlarımızın kalbinde gelecek maçlar için büyük bir umut ve olumlu izlenimler bıraktı.

Birçok analist, oyuncularımızın ilk maçta heyecanlarına yenik düşüp oyun kontrolünü tamamen kaybetmelerinden endişe ediyordu. Ancak sahada tamamen farklı bir manzaraya tanık olduk: Panik veya psikolojik çöküş görülmedi. Aksine, dünya futbolu efsanesi Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine doğru zamanda sakinliği ve özgüveni aşıladığı açıkça belli oldu.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla bu tarihi maçın en parlak ve önemli pozitif yönlerini, ayrıca efsanevi stadyumun görkemli geçmişini yakından tanıyabilirsiniz:

İlk tarihi gol zincirimiz Azteca Stadyumu'nun görkemli tarihi Maçtaki en önemli üç pozitif nokta • Otabek Shukurov: Merkezden hücum organize etti.

• Akmal Mozgovoy: Çok net bir 'anahtar pas' verdi.

• Doston Hamdamov: Sonuna kadar mücadele edip topu ulaştırdı.

• Eldor Shomurodov: Kaleye tehlikeli bir şut gönderdi.

• Abbosbek Fayzullayev: Topu ağlara göndererek golü attı! • 1970 yılı: Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyon oldu.

• 1986 yılı: Maradona, İngilizlerin kalesine ünlü 'Tanrı'nın Eli' golünü attı.

• 2026 yılı: Özbekistan milli takımı Mundial'daki ilk tarihi golünü kutladı! 1. Psikolojik zindelik: Kaptanlarda ve futbolcularda maç heyecanı (mandraj) görülmedi.

2. Hücum tarzı: Takımımız antifutbol değil, açık ve anlamlı bir oyun sergiledi.

3. İrade: 80 bin rakip taraftar önünde skoru eşitleyebildik.

Tarihi ilk gol ve Anthony Taylor'ın tartışmalı kararı

Karşılaşmanın en sevindirici anı şüphesiz Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünün atıldığı dakikaydı. Milli takımımız sadece savunma yapmak yerine, güzel kombinasyon futbolu sergilemeye çalıştı. Gol pozisyonunda tüm takım harika çalıştı: Otabek hücumu başlatırken, Mozgovoy kuyumcu titizliğinde bir pas verdi. Doston'un fedakarlığı, Shomurodov'un sert vuruşu ve nihayet Abbosbek Fayzullayev'in rakip ceza sahasında soğukkanlılıkla doğru yeri seçmesi bize bu tarihi golü hediye etti. Skor olarak gerideyken ve tüm stadyum rakibi desteklerken dengeyi sağlamak büyük bir cesarettir.

Bununla birlikte, hakem yönetimi birçok kişinin tepkisini çekti. Kolombiyalı savunmacının kendi ceza sahası içinde Eldor ile mücadele ederken topa doğal olmayan bir şekilde eliyle dokunduğu pozisyonda, baş hakem Anthony Taylor penaltı çalmadı. Eğer bu net kural ihlali için beyaz nokta gösterilseydi, maçın sonucu tamamen farklı olabilirle.

Güçlü rakip ve savunmadaki konsantrasyon kaybı

Kabul etmek gerekir ki Kolombiya, milli takımımızın tüm tarihindeki en güçlü rakibi oldu. Neredeyse tüm oyuncuları Avrupa'nın top kulüplerinde oynayan bu takım, agresif Latin Amerika futbolu geleneklerini sergiledi. Daha önce yendiğimiz Venezuela'dan çok daha hızlı ve tehlikeli olduklarını kanıtladılar.

Rakip güçlüydü ancak kaçırılan ikinci ve üçüncü goller kendi hatalarımızdan kaynaklandı. İkinci golde merkezde top kaybı hızlı bir kontra atağa neden oldu ve kalecimiz Otkir Yusupov topa dokunmasına rağmen şutu çıkaramadı. Üçüncü golde ise genç savunmacımız Jahongir Orozov, topu taca atmak yerine skor 1:2 olduğu için hücum başlatma riskini aldı ve rakibi geçirdi. Takım tamamen ileriye yüklendiği için savunmada dikkat biraz azaldı.

Azteca'nın büyüsü ve Portekiz maçı umudu

Bu tarihi karşılaşma, dünya futbolunun gerçek mabedi sayılan Azteca Stadyumu'nda 80.824 taraftar önünde gerçekleşti. Bu arena, tarihinde üç Mundial'e ev sahipliği yapan tek stadyumdur. Burada Pele üst üste üçüncü kez dünya tacını giydi, Diego Maradona ise o meşhur 'Tanrı'nın Eli' golünü tam da bu sahada attı. Artık bu efsanevi mekanda Özbek evladı Abbosbek Fayzullayev de adını tarih sayfalarına yazdırdı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Bu çıkış maçı mağlubiyetle sonuçlanmış olsa da, milli takıma olan güvenimizi daha da artırdı. Futbolcularımız dünya devleriyle korkusuzca, kafa kafaya mücadele edebileceklerini kanıtladılar. Şimdi yapılan hatalardan doğru dersler çıkararak, heyecanları tamamen geride bırakıp sıradaki Portekiz maçına hazırlanmak gerekiyor. Çocuklarımızın potansiyeline inanıyoruz ve onlardan daha güzel oyunlar bekliyoruz. İleri, Özbekistan!

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