Çekya ve Güney Afrika dramatik bir beraberliğe imza attı

·3·Spor
Çekya ve Güney Afrika dramatik bir beraberliğe imza attı

Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları, beklenmedik sonuçlar ve kıyasıya mücadelelerle devam ediyor. Turnuvanın 2. turundaki ilk karşılaşmada F Grubu ekipleri Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAR) milli takımları karşı karşıya geldi.

Her iki takım için de play-off yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, çekişmeli bir 1-1'lik skorla sonuçlandı ve ekipler puanları paylaştı.

Aşağıdaki detaylı spor raporu ve analiz tablosu aracılığıyla maçta atılan golleri, takımların tam kadrolarını ve gruptaki güncel durumu yakından inceleyebilirsiniz:

Maçın golleri ve dakikaları

Çekya Milli Takımı Kadrosu

Güney Afrika Milli Takımı Kadrosu

6. dakika: Michal Sadilek (1:0)



83. dakika: Teboho Mokoena — penaltıdan (1:1)

Kaleci: Kovarj


Defans: Soufal, Granach, Krejci, Golesh


Orta Saha: Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Soucek, 67), Soyka


Forvet: Glojek (Provod, 67), Patrik Schick

Kaleci: Williams


Defans: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon


Orta Saha: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko


Forvet: Rayners (Makgopa, 66)

Hızlı gol ve maç sonundaki beklenmedik penaltı

Karşılaşma, Avrupalıların aktif hücumlarıyla başladı. Sonuç olarak, oyunun henüz ilk dakikaları geçilirken, 6. dakikada Çeklerin yetenekli orta saha oyuncusu Michal Sadilek, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla hedef alarak skoru açmayı başardı. Bu hızlı golün ardından Çekya milli takımı oyun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı.

Ancak Afrikalılar da kolayca pes etmek istemediler ve ikinci yarıda dengeyi kurmak için tüm güçleriyle ileriye çıktılar. Mücadelenin sonuna doğru, 83. dakikada Güney Afrika temsilcileri Çekya ceza sahası içinde penaltı kazandı. Topun başına geçen Teboho Mokoena, soğukkanlı bir vuruşla farkı kapatarak takımını mağlubiyetten kurtardı.

Gruptaki durum: Puanlar paylaşıldı

Böylece, oldukça heyecanlı geçen bu maçın ardından her iki milli takım da ikinci turun sonunda hanelerine birer puan yazdırdı. Şimdi grubun ikinci maçında, turnuvanın ev sahibi Meksika ile Asya'nın güçlü temsilcisi Güney Kore milli takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, gruptaki gelecekteki durumu daha da netleştirecektir.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Çekya ve Güney Afrika arasındaki mücadele, gerçek bir Dünya Kupası draması ve heyecanı sundu. Çekler, galibiyeti neredeyse garantiledikleri bir anda dikkat kaybı nedeniyle son dakikalarda kritik 3 puandan mahrum kaldılar. Afrika temsilcileri ise iradeli karakterlerini ortaya koyarak Mundial'deki ilk puanlarını aldılar. Bu gruptaki mücadelelerin son ana kadar kızışacağı kesin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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