Özbekistan Spor Yetkilileri Meksika'da Gianni Infantino ile Bir Araya Geldi

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Özbekistan Spor Yetkilileri Meksika'da Gianni Infantino ile Bir Araya Geldi

Dünyanın gözünün çevrildiği 2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, okyanus ötesinden futbolseverlerimiz için çok sevindirici ve tarihi haberler gelmeye devam ediyor. Milli takımımızı görkemli Mundial'da stadyumdan canlı olarak desteklemek amacıyla Meksika'ya giden Özbekistan spor delegasyonu liderleri, uluslararası futbol dünyasının en nüfuzlu ismi olan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu prestijli ve samimi görüşme, futbol dünyasının simgelerinden biri olan efsanevi Azteca Stadyumu'nda düzenlendi. Görüşme sırasında dünya futbolunun lideri, Özbekistan temsilcilerini büyük bir saygıyla karşıladı.

Özbekistan Spor Yetkilileri Meksika'da Gianni Infantino ile Bir Araya Geldi

Okyanus ötesinde gerçekleşen bu üst düzey görüşmenin detaylarını, katılımcıları ve müzakerelerin ana konularını aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla yakından inceleyebilirsiniz:

Görüşme yeri ve mekanı

Özbekistan tarafı katılımcıları

Müzakerelerde vurgulanan ana konular

Meksika, Mexico City


• Efsanevi Azteca spor arenası VIP locası.

• Spor Bakanlığı


• Ulusal Olimpiyat Komitesi (UOK)


• Ulusal Paralimpik Komitesi


• Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) yönetimi.

• Gianni Infantino, Özbekistan'ı tarihi çıkışı nedeniyle tebrik etti.


• Kolombiya ile oynanan maçın, milli futbolumuzda yeni bir dönemi başlattığı kabul edildi.

Gianni Infantino'dan yüksek takdir ve tebrikler

Görüşme sırasında FIFA Başkanı Gianni Infantino, Özbekistan milli takımının gezegenimizin en büyük futbol formatındaki tarihi ilk adımını yüksek takdirle karşıladı. Özbek futbolunun son yıllardaki büyüme hızını takip ettiğini belirterek, futbolcularımıza grup aşamasındaki sonraki kritik maçlarda büyük başarılar diledi.

Özbekistan Spor Yetkilileri Meksika'da Gianni Infantino ile Bir Araya Geldi

Özbekistan spor sistemi yetkilileri ise uluslararası futbol organizasyonu tarafından Özbekistan'a gösterilen sürekli ilgi, yüksek güven ve sınırsız destek için FIFA Başkanı'na derin şükranlarını sundular. Görüşmede, Kolombiya milli takımına karşı oynanan çekişmeli maçın sonucundan bağımsız olarak, bu oyunun ülke spor tarihimizde yeni bir sayfa açtığı ve büyük bir yükseliş aşamasını başlatan önemli bir olay olduğu vurgulandı.

Ramón Jesurún'a saygı ve hatıra hediyeleri

Meksika'daki bu tarihi görüşmeler sadece FIFA Başkanı ile sınırlı kalmadı. Özbekistan delegasyonu üyeleri, Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Konseyi'nin etkili üyelerinden Ramón Jesurún ile de bir araya geldi.

Özbekistan Spor Yetkilileri Meksika'da Gianni Infantino ile Bir Araya Geldi

Temsilcilerimiz, Kolombiyalı meslektaşlarını elde ettikleri ilk galibiyetten dolayı içtenlikle tebrik ederek onlara derin saygılarını sundular. Görüşmenin sonunda, Özbek halkının milli geleneklerinin ve misafirperverliğinin bir simgesi olarak, Özbekistan tarafınca Ramón Jesurún'a özel hatıra hediyeleri takdim edildi.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Milli takımımız 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Kolombiya'ya 1:3 mağlup olsa da, sahada sergilenen nitelikli oyun uluslararası uzmanların dikkatini çekti. Özellikle genç yıldızımız Abbosbek Fayzullaev tarafından rakip kaleye gönderilen gol, ülkemizin Dünya Kupaları tarihindeki ilk tarihi gol olarak kayıtlara geçti. Spor yetkililerinin uluslararası arenadaki bu üst düzey görüşmeleri, Özbek futbolunun dünyadaki itibarının giderek arttığının açık bir göstergesidir. Gelecek maçlarda temsilcilerimize sadece zaferler dileriz!

Dünya Kupası'nın Meksika'daki en sıcak günlerini, FIFA yönetimiyle yapılan görüşmelerin detaylarını ve milli takımımızın galibiyet adımlarını her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

ÖzbekistanGianni InfantinoMeksikaFIFAMexico City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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