2026 Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasında oynanan tarihi karşılaşma, sadece sahadaki kıyasıya mücadeleyle değil, saha dışındaki güzel ve örnek olaylarla da taraftarların diline düştü. Bildiğiniz üzere, maçın ilk yarısında milli takımımızın genç ve korkusuz savunmacısı Abdukodir Husanov, top mücadelesi sırasında kendini tutamayarak saha kenarında canlı yayın yapan kamera operatörüne çarpmış ve onu yere devirmişti.

O an durum oldukça endişe verici görünse ve oyun kısa bir süreliğine durdurulsa da, temsilcilerimiz maç sona erdikten sonra bu olayı ilgisiz bırakmadılar. Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, milli takım yönetimi ve futbolcular daha sonra yaralanan kamera operatörünün sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Doktor gözetimindeki operatörle yapılan görüşme sırasında ona beklenmedik ve çok hoş bir hediye takdim edildi. Yetenekli savunmacımız Abdukodir Husanov, kendi imzası bulunan ve milli takımımızın özel markası altındaki eksklüzif futbol formasını operatöre hediye etti. Bu beklenmedik hediye ve gösterilen yüksek ilgi, yerel organizatörler ve yabancı medya mensupları tarafından çok sıcak karşılandı.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasında, "Yetenekli stoperimiz, maç içindeki kaza sonucu yaralanan operatöre acil şifalar dileyerek bir an önce sevdiği işe dönmesini temenni etti ve en samimi dileklerini iletti" denildi.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Milli takım temsilcilerimiz, Dünya Kupası'ndaki her hareketleriyle Özbek halkına özgü olan asalet, şefkat ve yüksek kültürü sergilemeye devam ediyorlar. Sahadaki mücadele ne kadar sert olursa olsun, futbolcularımızın saha dışında bu tür insani değerleri koruması takdire şayandır. Abdukodir'in bu örnek adımı, Dünya Kupası günlüklerindeki en güzel ve hoş olaylardan biri olarak tarihe geçti. Aferin Abdukodir!

Dünya Kupası'nın en sıcak raporları, milli takım oyuncularımızın saha dışındaki yaşamı ve Mundial'den en son eksklüzif haberler için Zamin sayfalarında bizi takip etmeye devam edin!