Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımından Ayrılmalı mı? Boateng'den Sert Açıklamalar

Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçlarının ardından, takım kaptanı ve efsanevi forvet Cristiano Ronaldo hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Kongo DR ile alınan 1-1'lik beraberliğin ardından birçok uzman, 41 yaşındaki yıldızın ilk 11'deki konumunun yeniden gözden geçirilme vaktinin geldiğini vurguluyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Gana Milli Takımı'nın eski oyuncusu, Milan ve Barcelona formaları giymiş olan Kevin-Prince Boateng, SBS Sport kanalına verdiği röportajda, Ronaldo'nun mevcut durumunun takım oyununa olumsuz etki ettiğini açıkça söyledi. Boateng'e göre, Al-Nassr forveti takım çıkarları adına yerini daha genç futbolculara bırakmalı ve yedek oyuncu rolünü kabul etmeli.

Taktik Baskı ve Takım Oyunu

Boateng'in sözlerine göre, Cristiano Ronaldo sahadayken Portekiz Milli Takımı'nın diğer üyeleri kendilerini özgür hissedemiyorlar. Goal.com'un haberine göre eski futbolcu, Ronaldo'nun sahadaki varlığının taktiksel olarak özel bir "çekim gücü" oluşturduğunu ve bunun sonucunda takım arkadaşlarının her durumda topu sadece ona iletmek zorunda hissettiklerini açıkladı.

"Dürüst olmak gerekirse, eğer Ronaldo gerçek bir takım oyuncusu olsaydı, kenara çekilir ve gençlerin parlamasına izin verirdi. Portekiz, onsuz daha iyi oynayan bir takıma dönüşür. O merkezde durduğunda baskı çok yüksek oluyor çünkü herkes ona pas vermek istiyor", diyor Boateng röportajında.

Bu tür eleştiriler yeni değil. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da Portekiz, en parlak oyununu tam da Ronaldo'nun yedek kaldığı İsviçre maçında sergilemişti. O dönemde takımın hücum gücünün ve hareketliliğinin belirgin şekilde arttığı gözlemlenmişti.

Yeni Rol: Yedekten Girip Maçın Kaderini Belirlemek

Kevin-Prince Boateng, Ronaldo'nun başarılarına saygı duyduğunu ancak yaşla ilgili gerçek durumun kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, Roberto Martinez'in kaptanından maçların son bölümlerinde faydalanması takım için daha yararlı olacaktır.

"Eğer Portekiz turnuvada daha ileriye gitmek istiyorsa, Ronaldo'nun kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğerlerine oynama şansı verip kendisi son 15-20 dakikada sahaya girmeli ve tecrübesiyle sonuç getirmeli. O artık eski Ronaldo değil", diye ekledi uzman.

Şu an için Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, bu konuda Ronaldo'yu tam desteklemeye devam ediyor. Ancak Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası yaklaştıkça, 41 yaşındaki forvetin fiziksel durumu ve takım oyununa katkısı konusundaki soruların artacağı kesin.