Infantino, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki Tarihi İlk Maçını Kutladı

Kuzey Amerika sahalarında 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Milli takımımızın bu prestijli turnuvadaki tarihi katılımı, sadece vatandaşlarımız tarafından değil, uluslararası futbol kamuoyu tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Özellikle, Dünya Kupası etkinliklerini canlı olarak takip eden önde gelen uluslararası medya kuruluşları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Özbek futbolunun onuruna gönderdiği samimi ve tarihi tebriği kamuoyuna duyurdu.

Dünya futbolunun başındaki isim, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Özbekistan milli takımının gezegenin en büyük futbol forumundaki ilk adımını özel bir saygıyla andı.

Gianni Infantino, Instagram'daki resmi sayfasında milli takımımızın ilk maçına değinerek şu sıcak ve ilham verici sözleri paylaştı:

«Her Dünya Kupası kendi yeni ve benzersiz hikayelerini yaratır. İşte şimdi, Meksika topraklarında Özbekistan da futbol tarihinin büyük bir sayfasını yazmaya başladı. Bu, ülkenizde nesiller boyunca milyonlarca insan tarafından hayal edilen ve özlemle beklenen unutulmaz bir andır. Prestijli Dünya Kupası açılışında Kolombiya gibi güçlü bir takıma karşı cesurca sahaya çıkmak ve daha da önemlisi, Dünya Kupası final aşaması tarihinde Özbekistan'ın ilk resmi golünü atmak; tüm bunların her bir fedakar futbolcunun, yetenekli teknik direktörün ve bu günün gelmesine yürekten inanan tüm taraftarların ortak başarısıdır. Bu tarihi yolculuğun her anının, her saniyesinin tadını çıkarın ve keyfini sürün».

Hatırlatmak gerekir ki, Özbekistan milli takımı tarihindeki ilk Dünya Kupası maçını güzel Meksika'da oynadı. Mexico City'de yer alan ve dünya futbolunun gerçek mabedi sayılan efsanevi ve görkemli Azteca Stadyumu'nda gerçekleşen K Grubu'nun ilk mücadelesi, Fabio Cannavaro yönetimindeki «beyaz kurtların» 1:3'lük mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Buna rağmen, temsilcilerimiz tarafından sergilenen korkusuz ve anlamlı futbol, FIFA yönetiminin de yüksek takdirini kazandı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ifade edilen bu yüksek takdir ve samimi sözler, Özbekistan'ın dünya futbol haritasında yerini almaya başladığının açık bir göstergesidir. İlk maçtaki mağlubiyet gençlerimizi asla yıldırmaz; aksine, bu düzeydeki uluslararası destek, Portekiz ve Kongo DR milli takımlarına karşı oynayacakları gelecek kritik mücadelelerde onlara ek güç ve güçlü bir motivasyon sağlayacaktır. Tarih yazılmaya devam ediyor, gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz!

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