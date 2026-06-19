Liverpool, RB Leipzig yıldızı Yan Diomande için 100 milyon euro teklif etti

İngiltere Premier League'in dev kulüplerinden Liverpool, transfer piyasasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Merseyside ekibi, RB Leipzig'in genç ve yetenekli forveti Yan Diomande için resmi olarak 100 milyon euroluk bir teklif sundu. Bu transfer gerçekleşirse, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir. Goal.com haberine göre.

Sky Sports'un paylaştığı bilgilere göre, Liverpool tarafından sunulan paket 90 milyon euro garanti ödeme ve ek olarak 10 milyon euro bonusları içeriyor. İngiliz kulübü, Avrupa'nın en yetenekli genç forvetlerinden biri olarak kabul edilen 19 yaşındaki futbolcu için yarışta Paris Saint-Germain'i geride bırakmayı hedefliyor.

Ancak ünlü insider Fabrizio Romano'nun haberine göre, RB Leipzig yönetimi Merseyside ekibinin bu ilk teklifini resmi olarak reddetti. Alman kulübü yıldızını takımda tutmaya çalışıyor ve onu bırakmak için en az 120 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Transfer yarışındaki rekabet

Şu anda Paris Saint-Germain de futbolcu için ana adaylardan biri konumunda. Ancak Fransa şampiyonu henüz resmi bir teklifle çıkmadı. The Athletic'in yazdığına göre, Liverpool futbolcuya sunduğu kişisel sözleşme konusunda Paris ekibinin oldukça önünde bulunuyor ve bu durum transfer yarışında Merseyside ekibine avantaj sağlıyor.

RB Leipzig ise futbolcu ile sözleşmeyi uzatmak ve maaşını artırmak niyetinde. Alman kulübü Diomande'yi takımın hücum hattındaki temel figür olarak görüyor ve onu en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor. Bununla birlikte, kulüp yönetimi astronomik bir rakam teklif edilirse müzakerelere hazır olduğunu da gizlemiyor.

Yan Diomande geçen sezon Bundesliga'da 33 maça çıkarak 12 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Onun verimli oyunu, RB Leipzig'in Almanya şampiyonasında üçüncü sırayı almasında ve Şampiyonlar Ligi biletini elde etmesinde belirleyici rol oynadı.

Eğer Liverpool bu transferi tamamlarsa, bu durum takımın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirecektir. Şu anda kulüp diğer seçenekleri de değerlendiriyor ancak Diomande ana hedef olmaya devam ediyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.