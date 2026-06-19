Tottenham savunmasını güçlendirdi: Jan Paul van Hecke 52 milyon sterline transfer edildi

Londra ekibi Tottenham, yaz transfer dönemindeki sıradaki büyük hamlesini gerçekleştirdi. İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton'ın stoperi Jan Paul van Hecke ile sözleşme imzalandığı resmen açıklandı. Bu transferin, Londra kulübünün savunma hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Tottenham Hollandalı futbolcu için 52 milyon sterlin (yaklaşık 69 milyon dolar) ödeme yaptı. 26 yaşındaki savunmacı, kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Van Hecke, bu sezon Tottenham kadrosuna katılan üçüncü büyük transfer oldu. Takım daha önce serbest oyuncu statüsündeki Marcos Senesi ve Andy Robertson'ı kadrosuna katmıştı.

De Zerbi ve van Hecke: Eski dostların yeni ortaklığı

Bu transferin gerçekleşmesinde Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi kilit rol oynadı. İtalyan çalıştırıcı, Brighton'daki görevi sırasında van Hecke ile birlikte çalışmıştı ve oyuncunun yeteneklerini çok iyi tanıyor. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki sıcak ilişkilerin, Hollandalı savunmacının Londra kulübünü seçmesindeki temel faktörlerden biri olduğu görülüyor.

"Tottenham gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur. Bu gerçek bir hayalin gerçekleşmesi. Teknik direktörle güçlü bağlarımız var ve onunla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca milli takım arkadaşım Micky van de Ven de kulüp hakkında çok olumlu görüşler bildirdi", diye belirtti futbolcu kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Kulübün sportif direktörü Johan Lange de bu transferin tesadüf olmadığını, futbolcunun uzun süredir gözlemcilerin takibinde olduğunu belirtti. Lange'nin sözlerine göre van Hecke, sadece teknik becerileriyle değil, aynı zamanda profesyonel karakteri ve olgunluğuyla da takımın uzun vadeli planlarına uygun bir isim.

İstatistikler ve teknik direktörün güveni

Geçen sezon Jan Paul van Hecke, Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkarak 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Bir stoper için bu oldukça yüksek rakamlar olarak kabul ediliyor. Fiziksel durumu ve top tekniğiyle Premier League'in en güvenilir savunmacılarından biri olarak adını duyurdu.

Roberto De Zerbi, hücumcu ve geniş kapsamlı oyun sisteminde van Hecke'nin rolünün benzersiz olacağına inanıyor. Teknik direktöre göre, futbolcunun topu oyuna sokma cesareti ve saha görüşü, Tottenham'ın yeni oyun tarzına tam olarak uyuyor. Futbolcu şu anda Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele etse de, kısa süre içinde yeni takımına katılacak.