Timur Kapadze Milli Takımımızın Maçı Hakkında Ne Dedi?

·22·Spor
Timur Kapadze Milli Takımımızın Maçı Hakkında Ne Dedi?

2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkış, tüm Özbek futbol kamuoyu ve milyonlarca taraftar tarafından hararetle analiz ediliyor. Milli takımın eski başantrenörü Timur Kapadze de "Beyaz Kurtlar"ın Kolombiya karşısındaki ilk tur maçı (1:3) hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu.

Uzmanın belirttiğine göre, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşma tüm ülke için unutulmaz ve son derece heyecan verici anlarla doluydu. Skor temsilcilerimizin lehine sonuçlanmasa da, oyuncuların sahadaki performansı takdire şayandı.

«Dünya Kupası'ndaki ilk maç çok yoğun duygular barındırıyordu ve ülkemiz için gerçek bir tarihi olaydı. Skor avantajını kaçırmış olsak da, milli takımımız sahada çok onurlu bir duruş sergiledi, gerçek bir karakter ortaya koydu ve bu kadar yüksek seviyeli bir turnuvada rahatlıkla rekabet edebileceğini gösterdi. Futbolcularımız için bu, Dünya Kupası'ndaki ilk büyük deneyim; bu nedenle bu maç, onların gelecekteki profesyonel gelişimi için önemli bir temel oluşturacaktır», diyor Timur Kapadze.

«Abbos'un golü Özbek futbol tarihinde sonsuza dek kalacak»

Timur Kapadze, maçın 60. dakikasında temsilcilerimizin tek golünü atan yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in tarihi başarısını ayrıca takdir etti ve eski öğrencisini tebrik etti:

«Abbos'un attığı gol tüm Özbek futbolu için özel bir önem taşıyor. Bu, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası final aşaması tarihindeki ilk golüdür ve spor tarihimize sonsuza dek kazınacaktır. Abbos için çok mutluyum. Bu tarihi anı, durmaksızın çalışması, zorlu antrenmanları ve sahadaki fedakar tutumuyla hak ederek elde etti».

Fırsatlar devam ediyor: Önümüzde iki maç daha var!

Eski başantrenör, grup aşamasından play-off'a yükselme şanslarını yüksek değerlendirdi ve mağlubiyete rağmen henüz hiçbir şeyin kaybedilmediğini hatırlattı. Ona göre, Kolombiya maçı takımın iç gücünü ve muazzam potansiyelini ortaya koydu.

«Gruptan sonraki aşamaya geçme konusuna gelecek olursak, şu an için hiçbir şey kesinleşmiş değil ve mücadele hala devam ediyor. Önümüzde iki önemli karşılaşma daha var. İlk maç, takımımızda büyük bir potansiyel ve güç olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi temel görev, bu maçtan doğru ve soğukkanlı çıkarımlar yapmak ve gelecek maçlara maksimum düzeyde hazırlanmaktır. Eğer bunları doğru yapabilirsek, bir sonraki tur için mücadele etme şansımızı tamamen koruruz», diyerek taraftarları sakin olmaya çağırdı.

Hatırlatalım, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri grup aşamasındaki ikinci kritik maçlarını bu yılın 23 Haziran tarihinde dünya devlerinden biri olan Portekiz milli takımına karşı oynayacaklar. G grubu'ndaki son ve belirleyici maç ise 28 Haziran tarihinde Afrika temsilcisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti futbolcularına karşı gerçekleşecek.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Deneyimli uzman Timur Kapadze'nin bu sözlerinin, milyonlarca taraftarımızın kalbindeki inanç ateşini daha da körükleyeceği şüphesizdir. İlk maçtaki mağlubiyet bir trajedi değil, aksine büyük bir yolun başlangıcıdır. Abbosbek'in golü takıma psikolojik üstünlük sağladı; şimdiki görev hatalar üzerinde çalışmak ve Portekiz maçına gerçek bir savaş gibi bakmaktır. Vatandaşlarımızın potansiyeline inanıyoruz ve gelecek maçlarda galibiyetler bekliyoruz. İnanç sönmesin, mücadele devam ediyor!

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Timur KapadzeÖzbekistanKolombiyaAbbosbek Fayzullaev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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