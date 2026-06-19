Eldor Shomurodov: «Bu yolun sonu değil, ileriye bakıyoruz!»

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Kolombiya milli takımına karşı oynanan sert mücadele ve alınan mağlubiyet, ülke futbol kamuoyunun hala odak noktasında. İlk turdaki yenilginin ardından, milli takımımızın deneyimli forveti ve kaptanı Eldor Shomurodov, sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşlarımıza ve stadyumdan takıma destek veren taraftarlara samimi bir mesaj yayınladı.

Takım kaptanı, mağlubiyet sonrası moral bozukluğuna kapılmamaya çağrıda bulunarak, bu büyük turnuvanın milli takımımız için önemli bir okul ve gelişim temeli olacağını vurguladı.

Eldor Shomurodov, resmi Instagram sayfasında milyonlarca taraftara şu içten sözleri yazdı:

Eldor Shomurodov: «Bugünkü maçın sonucu elbette beklediğimiz ve istediğimiz gibi olmadı. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, bu uzun yolun sonu değil. Futbol dünyası sadece zaferlerden ve tatlı galibiyetlerden ibaret değildir. Bazen insan için en büyük ve en önemli hayat dersleri, tam da böyle zor günlerde ve başarısızlıklarda alınır.» Saha içinde maçın son düdüğü çalana kadar tüm gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız, daha da gelişeceğiz ve sadece ileriye bakacağız. Bizi yürekten destekleyen tüm taraftarlara çok teşekkürler. İleri, Özbekistan!»

İnanç ateşi sönmüyor: Önümüzde yeni savaşlar var

Deneyimli forvetimizin bu sözleri, milyonlarca Özbek futbolseverin kalbine yeniden umut aşıladı. Zira Dünya Kupası 2026 grup aşaması henüz yeni başladı ve temsilcilerimizi play-off yolunda iki kritik ölüm kalım maçı daha bekliyor. İlk turdaki başarısızlığın takımımızı ruhen yıkması imkansız; aksine, onları daha da kenetleyerek gelecek maçlar için daha güçlü bir motivasyon sağlayacağı şüphesizdir.

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Eldor Shomurodov'un bu açıklaması, gerçek bir lidere yakışan sorumluluk ve metaneti göstermektedir. Mağlubiyeti mertçe kabul etmek, ondan doğru dersler çıkarmak ve geleceğe büyük bir güvenle bakmak, güçlü karakterlerin özelliğidir. Temsilcilerimiz sahada sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını vaat ettiler, bu yüzden biz taraftarlar da onlara sonuna kadar güvenmeli ve destek olmalıyız. Sıradaki belirleyici maçlarda Eldor ve takım arkadaşlarına sadece galibiyetler diliyoruz!

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