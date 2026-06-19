Paul Scholes: Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı İçin Bir Soruna Dönüştü

İngiliz futbol efsanesi ve eski Manchester United orta saha oyuncusu Paul Scholes, Portekiz Milli Takımı forveti Cristiano Ronaldo hakkında sert açıklamalarda bulundu. Scholes'a göre, 41 yaşındaki forvet şu anda takımın genel oyununu olumsuz etkiliyor ve teknik direktör Roberto Martinez'i zor bir durumda bırakıyor. Goal.com'un haberine göre,

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'nın ilk turunda Kongo DR ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Cristiano Ronaldo etkili bir performans sergileyemedi. Goal.com'un aktardığına göre Scholes, durumu analiz ederken modern futbolda yaş faktörünün belirleyici olduğunu vurguladı. Scholes, 41 yaşında bir oyuncunun sahaya ancak kaleci olarak çıkmasının mantıklı olduğunu belirtti.

Rekabet ve Psikolojik Baskı

Scholes, Cristiano Ronaldo'nun ruh halinin sadece kendi oyunuyla değil, aynı zamanda ezeli rakibi Lionel Messi ve genç yıldız Kylian Mbappe'nin sergilediği sonuçlarla da etkilendiğini belirtti. Lionel Messi, turnuvanın ilk maçında Cezayir kalesine üç gol atarak hat-trick yaptı. Kylian Mbappe ise iki golle durumu destekledi.

"Cristiano şu an çok öfkeli çünkü Lionel Messi hat-trick yaptı, Kylian Mbappe ise iki gol attı. Bunun onu içten içe yediği kesin. Roberto Martinez için üzülüyorum; 'dünyanın en iyi golcüsü bende' diyerek durumu yumuşatmaya çalışıyor ama içten içe bunun takıma zarar verdiğini biliyor", diyor Scholes.

Taktik Sorunlar ve Çözüm

Portekiz Milli Takımı kadrosunda yetenekli birçok futbolcu olmasına rağmen, Cristiano Ronaldo'nun hücum merkezinde yer alması takımın geçiş (transition) hızını düşürüyor. Scholes'a göre, modern futbolda bir forvetin sürekli hareket halinde olması ve savunmacılara baskı yapması şart.

Paul Scholes, deneyimli forvetten nasıl yararlanılabileceği konusunda önerisini de sundu: "Ronaldo, topa sahip olan bir takımda gol atabilir ancak hızlı kontra ataklarda hareketleri sorun yaratıyor. Portekiz'de başka harika hücumcular var ve onların koşabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Bence Cristiano sadece son 15 dakikada sahaya girmeli".

Şu anda Portekiz Milli Takımı ve teknik heyeti eleştirilerin hedefinde. Roberto Martinez'in gelecek maçlarda kadroda değişiklikler yapıp yapmayacağı yoksa beş kez Ballon d'Or sahibi oyuncuya güvenmeye devam mı edeceği zaman gösterecek. Özbekistanlı futbolseverler için de bu çatışma ve iki efsanenin dolaylı düellosu her zaman ilgi odağı olmaya devam ediyor.