İsviçre Milli Takımı Bosna'yı Farkla Mağlup Etti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları, milyonlarca taraftara unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Turnuvanın B grubunun 2. turundaki heyecan dolu karşılaşmada İsviçre ve Bosna-Hersek milli takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı oldukça temkinli ve güçlü savunmalarla geçen mücadelenin ikinci yarısı tam bir gol şovuna dönüştü ve Murat Yakin'in öğrencileri 4-1'lik net ve farklı bir galibiyete imza attı.

İkinci yarıdaki gol şovu ve kırmızı kart

Maçın büyük bölümünde her iki takımın temsilcileri savunma hattında disiplinli bir oyun sergiledi. Ancak mücadelenin son çeyreğinde sahadaki durum tamamen değişti. 74. dakikada İsviçreli yetenekli forvet Yohan Manzambi, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla hedef alarak skoru açmayı başardı.

Bu golden sonra Bosnalılar dengeyi kurmak için tüm güçleriyle ileriye atıldılar, ancak 80. dakikada takım savunmacısı Muharemovich, sertliği nedeniyle hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılarak sahadan uzaklaştırıldı. Sahada bir kişi fazla kalan İsviçreli futbolcular hücum baskısını daha da artırdı. Çok geçmeden, 84. dakikada yedek kulübesinden oyuna giren Ruben Vargas farkı ikiye çıkardı. Bir sonraki ataklarda, yani 90. dakikada Yohan Manzambi yeniden yüksek becerisini sergileyerek dublesini tamamladı — 3-0.

Hakemin eklediği uzatma dakikaları ise her iki takımın taraftarları için beklenmedik dramlar sundu. Son saniyelerde pes etmek istemeyen Bosna-Hersek temsilcilerinden Ermin Mahmić, 90+3. dakikada rakip ağları sarsarak farkı biraz olsun azalttı. Ancak maçın son sözünü yine İsviçre Milli Takımı kaptanı Granit Xhaka söyledi. 90+8. dakikada kazanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek karşılaşmanın noktayı koydu — 4-1.

Bu önemli galibiyetin ardından Murat Yakin'in yönetimindeki İsviçre takımı puanlarını 4'e çıkararak B grubunda tek lider konumuna yükseldi. Bosnalılar ise bu mağlubiyetten sonra play-off yolunda oldukça zor bir duruma düştüler. Grubun ikinci karşılaşmasında Meksika ve Güney Kore milli takımları karşı karşıya gelecek.

Maçın kısa özeti ve kadrolar:

İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ryder (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Xhaka, Freuler, Ndoye, Embolo.

Bosna-Hersek: Vasil, Dedic, Katic, Muharemovich, Kolashinac, Tahirovic, Memic, Alajbegovic (Mahmic, 90+1), Shunich, Demirovic (Lukic, 86), Dzeko (Bajrateravic, 64).

Goller: Manzambi (74, 90), Vargas (84), Xhaka (90+7) — Mahmić (90+3).

Kırmızı Kart: Muharemovich (80).

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: İsviçre Milli Takımı, gerçek bir Avrupa kalitesinde ve disiplinli bir futbol sergileyerek haklı ve farklı bir galibiyet elde etti. Bosna-Hersek Milli Takımı ise 80. dakikaya kadar sahada onurlu bir direniş gösterse de, kırmızı kart ve eksik kalan oyuncu planlarını tamamen bozdu. Murat Yakin'in öğrencileri gruptan çıkma yolunda çok büyük bir adım attılar.

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