Ja’far Irismetov Portekiz ve Ronaldo'yu Durdurmanın Yolunu Anlattı

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında temsilcilerimiz Kolombiya'ya karşı şansını değerlendiremeyip (1:3) mağlup olsa da, milli takım etrafındaki hararetli tartışmalar ve bir üst tura çıkma inancı asla sönmedi. Özbekistan milli takımının efsanevi eski forveti ve deneyimli teknik adamı Ja’far Irismetov, "beyaz kurtların" şansları, gelecek rakip Portekiz ve onların lideri Cristiano Ronaldo'yu nasıl durdurabilecekleri konusundaki analitik görüşlerini paylaştı.

Deneyimli forvete göre, futbolcularımız sadece gruptan çıkmak için değil, aynı zamanda grubun liderliğini ele geçirmek için de yeterli potansiyele sahip.

Cannavaro taktiği değiştirmeyecek: Kendi gücümüz var

Ja’far Irismetov'a göre, başantrenör Fabio Cannavaro, önümüzdeki belirleyici maçlarda kadro ve taktik konusunda radikal değişikliklere gitmeyecek. Çünkü takımın kendine has güçlü yönleri çoktan oluşmuş durumda ve bunlar işlemeye devam ediyor:

Hızlı kontra ataklar: Takımımız, rakibin hatalarından verimli bir şekilde yararlanarak hızlı baskınlar düzenleme konusunda oldukça aktif hareket ediyor.

Top kontrolü ve güçlü hücum hattı: Kadroda topu güvenle tutabilen yeterli sayıda futbolcu var. Eldor Shomurodov gibi yetenekli forvetimiz ise her türlü savunma hattı için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

İkinci tempo hücumlar: Derin bölgelerden (orta sahadan) hücuma cesurca katılan ve oyunun temposunu artıran oyuncuların varlığı bizim avantajımızdır.

«Ronaldo, Ronaldo'dur ancak asıl tehlike başka yerde»

Taraftarlar için en merak edilen konulardan biri olan Portekiz lideri Cristiano Ronaldo'yu nasıl durdurma meselesine değinen eski forvet, dikkatin tek bir kişiye değil, genel takım oyununa odaklanması gerektiğini vurguladı.

«Ronaldo nasıl durdurulur? Doğrusunu söylemek gerekirse, şu anki form durumunu tam olarak bilmiyorum. Bence şu anda rakip kadroda daha büyük tehlike Bruno Fernandes ve diğer oyunculardan geliyor. Ancak yine de Ronaldo, Ronaldo'dur. Belki maç boyunca sahada çok göze çarpmayabilir ama yakaladığı tek bir fırsatı bile gole çevirme kapasitesine sahip. Bunu çok iyi yapar. Bu yüzden onu özel olarak kontrol etmek için arkasına özel bir oyuncu görevlendirmeye gerek olmadığını düşünüyorum».

Korkacak bir şeyimiz kalmadı: Hedef sadece puan almak!

Irismetov, Kolombiya'dan alınan mağlubiyetten sonra takımın psikolojik baskıdan kurtulması ve daha özgür hareket etmesi gerektiğini belirtti. Artık sadece ileriye bakmak gerekiyor.

Takım oyunuyla güçlüyüz. Eğer Portekizlilere sahada büyük boşluklar bırakmazsak, kompakt ve disiplinli oynarsak onları yenebiliriz veya en azından sahayı pozitif bir sonuçla terk edebiliriz. Doğrusu, artık korkacak veya kaybedecek bir şeyimiz kalmadı; şartlar ne olursa olsun puan almaya çalışmalıyız.

En önemlisi, gelecek maçta mağlup olmamak. Ondan sonra üçüncü turdaki rakibimiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında da puanlar üzerine düşünebiliriz. Elbette Kongo da kolay bir rakip değil.

Gruptan çıkma formülü: 4 puan yeterli mi?

Uzman, matematiksel açıdan gruptaki durumu değerlendirerek Özbekistan milli takımının potansiyeline çok yüksek bir değer verdi. Ona göre, kalan iki maçta toplanacak 4 puan bile bir üst turun kapılarını açabilir.

«Dört puan alırsak, gruptan çıkmak için çok iyi bir fırsat doğar. Bu sonuçla ya üçüncü sıradan ya da ikinci sıradan bir üst tura gideriz. Hatta durumun gerekliliğine göre grupta birinci sırayı bile elde edebiliriz», diyerek Özbek taraftarlara büyük umut verdi Irismetov.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Deneyimli forvetin bu sözlerinde haklılık payı var. Kolombiya maçındaki hatalardan ders çıkararak, Portekiz'e karşı disiplinli ve korkusuz bir futbol sergileme vakti geldi. Kadromuzda dünya devlerine karşı baş dik oynayabilecek yıldızlar mevcut. Şimdiki görev, sahada tüm gücünü verip Ja’far Irismetov'un dediği gibi gruptaki durumu tamamen değiştirmektir. Çocuklara güveniyoruz!

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